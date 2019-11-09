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Norte do ES

Sem registro de óleo no mar, Conceição da Barra continua em alerta

Quem encontrar qualquer substância suspeita deve contatar a Defesa Civil e a Coordenação de Monitoramento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 18:39

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 18:39

Praia de Conceição da Barra ainda não tem registro de óleo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra
Até o início da tarde deste sábado (9), não foi registrada chegada de óleo em Conceição da Barra, mas o município continua em estado de alerta. O derivado de petróleo polui as praias do Nordeste brasileiro desde agosto e já chegou ao Espírito Santo. A Marinha confirmou fragmentos de óleo em Guriri, São Mateus. Também estão sendo analisados materiais recolhidos em Urussuquara e Barra Nova. Mas as vistorias realizadas não identificaram, no litoral barrense, a chegada do derivado de petróleo.
De acordo com a prefeitura de Conceição da Barra, o Gabinete de Gestão de Crise intensificou as suas atividades de monitoramento. 

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Marinha analisa vestígios de óleo em mais duas praias no Norte do ES

O técnico em Meio Ambiente Aurickson Correia informou que os pequenos fragmentos que foram encontrados no balneário de São Mateus são bem diferentes daqueles localizados regularmente nas praias de Conceição da Barra.
Como estamos em área produtora de petróleo, eventualmente é possível encontrar óleo com aspecto de carvão mineral, o que é bem diferente do produto que se espalhou pela costa nordestina, já que esse material poluidor tem como característica marcante o forte odor de produto químico, completa o técnico que está à frente do Cadastro de Voluntários e Monitoramento das Praias de Conceição da Barra.
O Gabinete de Gestão de Crise continua em contato permanente com os órgãos que estão à frente das ações em âmbito estadual e federal.

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Chegada de óleo não afasta banhistas da praia de Guriri

No momento, temos que ficar em alerta, mas não precisamos nos desesperar nem espalhar boatos que apenas prejudicam o trabalho sério e minucioso que está sendo realizado em nossa região, afirma o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi.
Ele entende que a população fica aflita e deseja ajudar e a forma mais eficiente de colaborar é manter contato com a Defesa Civil Municipal ou a Coordenação de Monitoramento das Praias, caso veja algum vestígio de óleo no nosso litoral.
Assim teremos pessoas treinadas e equipadas para recolher e encaminhar o produto para análise, complementa Tebaldi.

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Óleo que poluiu praias do Nordeste chegou em Guriri, no Norte do ES

É bom lembrar que o derivado de petróleo encontrado no Nordeste  e, em pequena quantidade, na localidade de Guriri  é tóxico e não deve ser manuseado sem a devida proteção.
Quem encontrar qualquer substância suspeita deve manter contato com a Marinha do Brasil, pelo telefone 185, ou com o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

CORRENTE MARÍTIMA DESVIOU ÓLEO

"Essas manchas de óleo vêm submersas sendo conduzidas pelas correntes marinhas que, de acordo com a geografia de cada localidade, sofrem pequenos desvios. Então, por alguma condição de desvio dessas correntes, as manchas provavelmente pularam Conceição da Barra e chegaram primeiro em São Mateus", explica o comandante Silvio Ferreira, Capitão dos Portos do Espírito Santo.

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