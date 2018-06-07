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Norte do ES

Sem motorista, enfermeira dirige ambulância e salva pastor em Linhares

A assessoria da prefeitura de Linhares informou que a medida foi necessária, pois o motorista do hospital estava atendendo outra ocorrência

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 22:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 22:01
Enfermeira do HGL assumiu a direção da ambulância e transferiu pastor para outro hospital Crédito: Amabily Caliman/Arquivo
Uma enfermeira do Hospital Geral de Linhares (HGL) precisou dirigir uma ambulância para transferir um paciente às pressas no município do Norte do Estado. Durante uma partida de futebol, um pastor evangélico sofreu um infarto e foi levado por populares ao HGL.
Porém, por conta do estado grave do paciente, ele precisou ser transferido de UTI móvel para outro hospital da cidade, o Rio Doce. Diante da falta do motorista que trabalha nas remoções do HGL, a funcionária precisou assumir a direção do veículo.
O QUE DIZ O HGL
Por meio de nota, a direção do Hospital Geral de Linhares (HGL) informou que tomou todas as providências necessárias para atender o quadro emergencial e precisou deslocar um funcionário habilitado para conduzir a UTI Móvel na transferência do paciente para uma unidade de alta complexidade, por conta da gravidade do seu quadro de saúde.
A assessoria da prefeitura de Linhares informou que a medida foi necessária, pois o motorista do hospital estava atendendo outra ocorrência.

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