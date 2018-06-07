Sem motorista, enfermeira dirige ambulância e salva pastor em Linhares

Enfermeira do HGL assumiu a direção da ambulância e transferiu pastor para outro hospital Crédito: Amabily Caliman/Arquivo

Uma enfermeira do Hospital Geral de Linhares (HGL) precisou dirigir uma ambulância para transferir um paciente às pressas no município do Norte do Estado. Durante uma partida de futebol, um pastor evangélico sofreu um infarto e foi levado por populares ao HGL.

Porém, por conta do estado grave do paciente, ele precisou ser transferido de UTI móvel para outro hospital da cidade, o Rio Doce. Diante da falta do motorista que trabalha nas remoções do HGL, a funcionária precisou assumir a direção do veículo.

O QUE DIZ O HGL

Por meio de nota, a direção do Hospital Geral de Linhares (HGL) informou que tomou todas as providências necessárias para atender o quadro emergencial e precisou deslocar um funcionário habilitado para conduzir a UTI Móvel na transferência do paciente para uma unidade de alta complexidade, por conta da gravidade do seu quadro de saúde.