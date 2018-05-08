Sejus ainda não recebeu pedido para liberar ida de pastor a velório

Pastor George está preso em Viana Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta

A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou na manhã desta terça-feira (08) que, até o momento, não recebeu nenhum pedido para liberação dos pastor Georgeval Alves Gonçalves, mais conhecido como George Alves, para que ele participe do velório e enterro do filho Joaquim, 3 anos, e do enteado dele, Kauã, 6 anos, que morreram carbonizados em um incêndio dentro do quarto na casa onde moravam.

O advogado especialista em Direito Penal, Israel Domingos Jorio, explicou à reportagem do Gazeta Online que, na situação do pastor, não há como saber se a liberação para o velório será concedida. Segundo ele, não é normal que haja saída temporária em prisões preventivas, mas que é um caso difícil de analisar.

"Em geral, deveria haver um pedido de escolta até o velório com condução automática de volta para a prisão. Seria uma saída temporária, que não é comum em prisão preventiva, mas como ele ainda é reu primário e não há provas contrárias, acaba sendo difícil analisar o caso", ponderou.

O pastor está em uma cela isolada no Centro de Detenção Provisória de Viana II, na Grande Vitória.

SEPULTAMENTO

Os corpos dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, mortos carbonizados em um incêndio no dia 21 abril, devem ser levados para Linhares nesta terça-feira (8). Uma funerária da cidade onde ocorreu a tragédia foi contratada por familiares das vítimas.

Os irmãos Cauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Os corpos estão no Departamento Médico Legal de Vitória, onde passaram por exames de DNA (para identificação) e também por perícia que vai apontar se Kauã e Joaquim foram agredidos ou dopados antes do incêndio. O resultado dessa perícia deve sair nos próximos dias. Os corpos, no entanto, foram liberados pelo DML nesta segunda-feira (7).

Agora, segundo advogada que representa a família, falta uma autorização judicial para que os corpos sejam retirados do DML. De acordo com familiares, ainda não há definição se os corpos serão enterrados assim que chegarem ao município ou se haverá um velório antes do sepultamento.

PASTOR PRESO TEM HABEAS CORPUS NEGADO

O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do pastor George Alves, padrasto de Kauã, 6 anos, e pai de Joaquim, 3, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4).

A análise do pedido de HC foi feita pelo Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que não aprovou o pedido de liberdade do pastor. O juiz está substituindo a Desembargadora Elisabeth Lordes, que está de férias neste período.

Não foram divulgados mais detalhes sobre a decisão porque o caso tramita em sigilo.