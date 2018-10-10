Começou na terça-feira (09) a interdição parcial da ponte Sérgio Ceotto, mais conhecida como Segunda Ponte, em Colatina, na região Noroeste do Estado para realização de obras.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trasporte (Dnit) informou que serão realizadas a substituição das juntas de dilatação da ponte.
TRÂNSITO
Por conta dos reparos na ponte, o trânsito fluirá em sistema de pare e siga até o dia 26 de outubro no período de 07 horas às 17 horas.
Segunda Ponte em Colatina será parcialmente interditada para obras