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obras

Segunda Ponte em Colatina será parcialmente interditada para obras

O Dnit informou que serão realizadas a substituição das juntas de dilatação da ponte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 12:23

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 12:23

Começou na terça-feira (09) a interdição parcial da ponte Sérgio Ceotto, mais conhecida como Segunda Ponte, em Colatina, na região Noroeste do Estado para realização de obras.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trasporte (Dnit) informou que serão realizadas a substituição das juntas de dilatação da ponte.
TRÂNSITO
Por conta dos reparos na ponte, o trânsito fluirá em sistema de pare e siga até o dia 26 de outubro no período de 07 horas às 17 horas.
Segunda Ponte em Colatina será parcialmente interditada para obras

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