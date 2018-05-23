Secretário de Segurança: 'Pastor não vai ficar nem 30 anos preso'

Secretário da Segurança Pública do ES, coronel Nylton Rodrigues, critica a legislação e avalia que o assunto deveria ser prioritário na agenda do país Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

Linhares. O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, afirmou em entrevista à TV Gazeta que o pastor Georgeval Alves, que estuprou e matou o próprio filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o enteado, Kauã Salles Butkovsky, 6, não ficará muito tempo preso. George foi indicado como autor do crime, que aconteceu no dia 21 de abril em

"Ele continua detido e, com certeza, será condenado. Aí vem a nossa legislação e ele não fica nem 30 anos na cadeia - porque tem a progressão da pena, abatimento da pena. É hora do nosso legislador lá em Brasília ver isso", explicou.

O Coronel informou, também, que o inquérito será encaminhado na semana que vem para a Justiça e para o Ministério Público. George foi indiciado por duplo homicídio, triplamente qualificado e duplo estupro. Na soma total da pena, ele pegaria 126 anos de cadeia.

Em um crime como esse não tem que ter progressão e abatimento de pena. Ele tem que cumprir a pena inteira! Tem que ficar na cadeia. É hora dos nossos legisladores colocarem isso como um assunto prioritário na agenda do nosso país Nylton Rodrigues, secretário da Segurança Pública do ES





FRIO E CALCULISTA

Nylton Rodrigues ainda informou que o pastor teve o comportamento frio e calculista e que em nenhum momento ele se emocionou ao saber das conclusões do caso.

Não estamos falando aqui de um ser humano. Estamos falando de um monstro, e um monstro não tem esse tipo de comportamento. Todos os delegados, peritos e investigadores se emocionaram com o caso. Como alguém tem a capacidade de ter um comportamento tão perverso como esse monstro teve? Nylton Rodrigues

ESTUPROU, AGREDIU E ATEOU FOGO NO FILHO E NO ENTEADO

O delegado André Jaretta Ardison, da força-tarefa que investiga a tragédia em Linhares afirmou, na manhã desta quarta-feira (23), que o pastor George Alves estuprou o próprio filho e o enteado antes de agredir e atear fogo nas duas crianças no dia 21 de abril, na casa onde a família morava em Linhares, no Norte do Estado.

"Ele molestou as duas crianças. Isso é demonstrado tecnicamente pelo encontro (no corpo das crianças) de uma substância denominada PSA, que é encontrada no sêmen humano. Essa substância foi encontrada no orifício anal das duas crianças. Essa substância não poderia estar naquele local a não ser por um fator externo", afirmou o delegado.