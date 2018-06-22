'Se eu contar vai ser pecado', disse Kauã para professora

George Alves com o filho Joaquim, 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos | O rosto de um jovem ao fundo da imagem e a marca do sorvete foram borrados a pedido de um dos sócios da sorveteria Crédito: Facebook | @GeorgeAlvesHair

Eu não posso contar. Se eu contar, vou estar falando mentira, e isso não pode, porque é pecado. Essas foram as palavras de Kauã Salles Butkovsky, 6, para a professora Gilmara Magescky, quando ela o questionou sobre a mudança de comportamento. Gilmara, que deu aula para ele em 2017, contou que Kauã, no final do ano, apresentou um quadro de tristeza, dizendo que não queria ir para a escola.

Ele abraçava a mãe e dizia que só queria ficar com ela. Kauã era um menino inteligente. Já lia e escrevia, mas não estava tão entusiasmado e não queria fazer as atividades. A mãe disse que não estava acontecendo nada.

A professora questionou a criança sobre o que estaria ocorrendo, mas ele disse que não poderia contar. Os pais foram chamados na escola e disseram que estava tudo tranquilo e não sabiam porque ele estava falando aquilo. Depois da conversa com os pais, ele logo voltou normal, disse.

A mudança de comportamento da criança é citada pelo juiz André Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, em sua decisão de denunciar a pastora Juliana Salles, 27, como uma das responsáveis pelas mortes dos filhos Kauã e Joaquim Alves, 3, assim como o seu marido, Georgeval Alves Gonçalves, 36, conhecido como pastor George. A vítima Kauã em certas ocasiões chorava desesperadamente, mas alegava aos professores que não podia relatar a motivação, afirma trecho da decisão.

Joaquim, também na escola, relatava que sofria abusos sexuais, quando então os acusados lá compareceram no estabelecimento de ensino afirmando que os abusos não eram praticados no âmbito doméstico e familiar, destaca outro trecho.

RELATO À DIRETORA

À reportagem, Jonizete Morello de Paula, diretora da escola municipal onde os irmãos estudaram até o ano passado, em Linhares, disse que chamou Juliana e George após um dos meninos relatar um suposto abuso, em setembro de 2017.

O Joaquim disse para a professora, e depois para mim, que alguém da escola havia mexido no pipi dele. Falou que era um menino grande que tinha feito isso, mas na escola não tem gente grande. Os maiores têm cinco anos e nós tínhamos somente mulheres. A referência que ele dizia, era de uma figura masculina. Joaquim mencionou um nome, que era comum de várias crianças na creche também, e chamei os pais para uma reunião, disse.

A diretora contou que questionou George se na família havia alguém com o nome dito pela criança. Os pais disseram que não. George disse que era impossível um fato desses acontecer no ambiente familiar, pois a família dele era exemplar, perfeita, com momentos de ensinamentos da Bíblia. Disseram que procurariam uma psicóloga da igreja deles, para conversarem sobre o fato relatado por Joaquim. Registrei tudo em ata.

Questionada se após essa reclamação Joaquim chegou a relatar outras vezes que poderia estar sendo abusado, Jonizete respondeu: Nunca mais.

A professora Keila Augusto Ferreira Agrizzi, que deu aula para Joaquim por um ano e seis meses, contou que a criança tinha crises de choro. Ele dizia que queria ficar com a mãe. Já dei banho algumas vezes nele na escola junto com a cuidadora, quando ele se sujava muito, e nunca percebi marcas de agressão, disse.

TÚNICA BRANCA

Questionada sobre o comportamento dos pais, a professora disse que eles pareciam ser um casal normal, mas estranhava quando George aparecia na escola de cabeça raspada, descalço e de túnica branca para buscar os filhos.

Uma hora estava todo arrumado, parecendo um playboy. Mas, às vezes, o George aparecia de túnica branca, cabelo raspado e descalço. Nunca questionei por respeito à religião. Sempre que raspava a cabeça, ele usava a túnica. Era tipo uma penitência e um voto de pobreza. Lembro que a Juliana raspou a cabeça uma vez, depois que a filha morreu.

INVESTIGAÇÃO

Na quinta-feira (21), a Prefeitura de Linhares informou que abrirá procedimento administrativo para apurar os relatos das crianças e sinalizou que o resultado das investigações pode culminar com a exoneração de servidores. A prefeitura não disse quais procedimentos a escola adotou após tomar conhecimento dos relatos dos meninos.