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Rompimento de adutora deixa três bairros de Linhares sem água

Os bairros afetados são: Interlagos; Shell; e Novo Horizonte (BNH)

Publicado em 21 de Março de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 12:54
A prefeitura informou que as equipes do SAAE trabalham para fazer os reparos Crédito: Prefeitura de Linhares
Três bairros de Linhares, Norte do Estado, estão com o abastecimento de água suspenso desde a madrugada desta quarta-feira (21). Segundo a prefeitura, uma adutora se rompeu nas proximidades do parque de exposições da cidade, no bairro Interlagos.
Os bairros afetados são: Interlagos; Shell; e Novo Horizonte (BNH). A prefeitura informou que as equipes do SAAE trabalham para fazer os reparos e a previsão de retorno do abastecimento é até o fim da tarde. O trânsito no local também foi interrompido.
O município orienta os moradores a evitar o desperdício de água. Após a retomada do abastecimento, o SAAE vai realizar o descarte de água por meio dos hidrantes do município, já que o primeiro jato d'água pode chegar às torneiras com a coloração escura. Moradores que notarem problemas de pressão ou oscilações no abastecimento podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 2103-1311.
Rompimento de adutora deixa três bairros de Linhares sem água

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