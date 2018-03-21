Rompimento de adutora deixa três bairros de Linhares sem água

A prefeitura informou que as equipes do SAAE trabalham para fazer os reparos Crédito: Prefeitura de Linhares

Três bairros de Linhares, Norte do Estado, estão com o abastecimento de água suspenso desde a madrugada desta quarta-feira (21). Segundo a prefeitura, uma adutora se rompeu nas proximidades do parque de exposições da cidade, no bairro Interlagos.

Os bairros afetados são: Interlagos; Shell; e Novo Horizonte (BNH). A prefeitura informou que as equipes do SAAE trabalham para fazer os reparos e a previsão de retorno do abastecimento é até o fim da tarde. O trânsito no local também foi interrompido.

O município orienta os moradores a evitar o desperdício de água. Após a retomada do abastecimento, o SAAE vai realizar o descarte de água por meio dos hidrantes do município, já que o primeiro jato d'água pode chegar às torneiras com a coloração escura. Moradores que notarem problemas de pressão ou oscilações no abastecimento podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 2103-1311.