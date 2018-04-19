Rompimento de adutora deixa bairros sem água em Colatina

Trinta e sete bairros de Colatina, região Noroeste do Estado estão sem água nesta quinta-feira (19). Além da interrupção no abastecimento que estava prevista para acontecer em 32 bairros por conta da manutenção em uma das Estações de Tratamento de Água, uma adutora se rompeu e deixou mais cinco bairros sem água.
O Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) informou que o fornecimento de água no Centro da Cidade e nos bairros Vila Nova, Marista, Acampamento e Esplanada que está suspenso, desde às 10 horas, deverá ser restabelecimento gradativamente a partir das 20 horas.
Já nos 32 bairros do lado Norte da cidade, que foram afetados com a manutenção na Captação da ETA II desde as 7 horas, deverão ter o abastecimento restabelecido às 17 horas.
A prefeitura pede que moradores poupem água para minimizar os transtornos.