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Após chuva no ES e MG

Rios sobem e causam alagamentos em Barra de São Francisco, Noroeste do ES

Rio Itaúnas, que corta o município, invadiu estradas e propriedades do interior, mas a situação já foi controlada e não causou maiores transtornos

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 15:07
Alagamento na noite desta segunda-feira (05) em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação
As chuvas que atingiram cidades do leste de Minas Gerais e também o Espírito Santo aumentaram o nível dos rios que cortam Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, e causaram alagamentos no município. Não houve enchentes, mas localidades do interior e até a sede da cidade enfrentaram alguns problemas.
O rio São Francisco, que corta o município, subiu 2,4 metros por causa da forte chuva em Mantena (MG). A Defesa Civil informou que choveu 114 milímetros na cidade mineira na madrugada desta segunda-feira (05), o nível do rio subiu muito e causou alagamentos em Barra de São Francisco. Na zona rural do município, o rio invadiu algumas estradas e propriedades. O distrito de Santo Antônio ficou alagado. Na sede, pelo menos dois bairros foram invadidos pelo rio, mas a água não entrou nas casas.
> Chuva deve durar até quinta no ES; Defesa Civil registra ocorrências
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Renato Pinto Rosa, afirmou que não houve desalojados e que o nível do rio começou a baixar, mas a região está sendo monitorada. Já o Rio Itaúnas, que também corta Barra de São Francisco, ficou bastante cheio e causou transbordamento em alguns pontos em que há erosão, no final desta segunda-feira. No entanto, as águas não atingiram comércios e casas e nesta terça-feira o nível do rio baixou significativamente.
Agora, a Defesa Civil Municipal informou que continua o controle da chuva tanto em Barra de São Francisco e em Mantena, além da previsão para os próximos dias. Segundo o órgão, tudo está sob controle.
Rios sobem e causam alagamentos em Barra de São Francisco no Noroeste do ES

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