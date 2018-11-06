Rios sobem e causam alagamentos em Barra de São Francisco, Noroeste do ES

Alagamento na noite desta segunda-feira (05) em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação

As chuvas que atingiram cidades do leste de Minas Gerais e também o Espírito Santo aumentaram o nível dos rios que cortam Barra de São Francisco , no Noroeste do Estado, e causaram alagamentos no município. Não houve enchentes, mas localidades do interior e até a sede da cidade enfrentaram alguns problemas.

O rio São Francisco, que corta o município, subiu 2,4 metros por causa da forte chuva em Mantena (MG). A Defesa Civil informou que choveu 114 milímetros na cidade mineira na madrugada desta segunda-feira (05), o nível do rio subiu muito e causou alagamentos em Barra de São Francisco. Na zona rural do município, o rio invadiu algumas estradas e propriedades. O distrito de Santo Antônio ficou alagado. Na sede, pelo menos dois bairros foram invadidos pelo rio, mas a água não entrou nas casas.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Renato Pinto Rosa, afirmou que não houve desalojados e que o nível do rio começou a baixar, mas a região está sendo monitorada. Já o Rio Itaúnas, que também corta Barra de São Francisco, ficou bastante cheio e causou transbordamento em alguns pontos em que há erosão, no final desta segunda-feira. No entanto, as águas não atingiram comércios e casas e nesta terça-feira o nível do rio baixou significativamente.

Agora, a Defesa Civil Municipal informou que continua o controle da chuva tanto em Barra de São Francisco e em Mantena, além da previsão para os próximos dias. Segundo o órgão, tudo está sob controle.