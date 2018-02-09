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Acima da cota

Rio Doce sobe e deixa famílias fora de casa em Linhares

Na manhã desta sexta-feira (09), o nível atingiu 4,55 metros e, até agora, oito famílias precisaram sair de casa, mas esse número deve aumentar nas próximas horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 11:54

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 11:54

Rio Doce em Linhares Crédito: Secom/Felipe Reis.
O nível do Rio Doce não para de subir em Linhares desde quinta-feira (08). A tendência, segundo o chefe da Defesa Civil Municipal, Antônio Carlos dos Santos, é a elevação continuar até este sábado (10). Na manhã desta sexta-feira (09), o nível atingiu 4,55 metros e, até agora, oito famílias precisaram sair de casa, mas esse número deve aumentar nas próximas horas.
"O rio começou a subir de ontem para hoje. Passei com a água no capô do carro no bairro Olaria. Hoje vamos retirar mais três ou quatro famílias de lá. Sete já estão no abrigo e uma na casa de parentes", afirma Santos.
Segundo informações da Prefeitura de Linhares, a Secretaria Municipal de Assistência Social acolheu e presta auxílio a essas famílias no ginásio poliesportivo do bairro Araçá, com equipe formada por assistentes sociais, psicólogos e recreadores, além da alimentação.
ESTRADA
De acordo com o chefe da Defesa Civil, a situação provocou alagamento na estrada principal de acesso ao balneário de Povoação, rodovia ES-248. A orientação é para que frequentadores e turistas passem pela estrada alternativa.
A Prefeitura informa que a opção de acesso a Povoação se dá por meio da ES-358, rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, no trevo de acesso a Cacimbas. É uma medida de segurança e o acesso poderá ser feito pela estrada alternativa, conhecida como estrada de Cacimbas. O trecho deve aumentar em torno de 20 a 30 quilômetros o trajeto, diz Santos.
Por conta da água que chegou à estrada de Povoação, os moradores de Brejo Grande também devem ficar atentos, orienta o chefe da Defesa Civil Municipal.
Vale lembrar que a cota de inundação na cidade é de 3,45 metros.
AJUDA
Em caso de emergência, o cidadão poderá ligar para os telefones 99983 5661 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal) ou ainda para o 193 (Corpo de Bombeiros). Os militares também acompanham a evolução da cheia.
Rio Doce sobe e deixa famílias fora de casa em Linhares

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