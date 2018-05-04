Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irmãos carbonizados

Reunião definiu como a polícia vai prosseguir, diz delegado de Linhares

Romel Pio de Abreu Júnior, responsável pela investigação do incêndio que matou os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, se encontrou com peritos e bombeiros na manhã desta sexta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 16:07

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 16:07

Peritos da Polícia Civil participaram de reunião com o delegado do caso Crédito: Samira Ferreira
Terminou às 12h40 desta sexta-feira (04) a reunião conduzida pelo delegado Romel Pio de Abreu Júnior, responsável pela investigação do incêndio que matou os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, com peritos da Polícia Civil, delegados e militares do Corpo de Bombeiros que trabalharam na coleta de provas na casa onde aconteceu a tragédia no Centro de Linhares.
Ao final da reunião, Romel afirmou à reportagem do Gazeta Online que o encontro na 16ª Delegacia Regional de Linhares foi para avaliar o que se já tem até o momento em termos de investigação e como a Polícia Civil vai prosseguir. 
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Participaram da reunião o comandante do Corpo de Bombeiros de Linhares, coronel Ferrari, outros três bombeiros, o delegado André Jaretta, a titular da Delegacia da Mulher de Linhares, Suzana Duarte Garcia, e o chefe do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, Wanderson Lugão.
PERÍCIA PARTICULAR
Na manhã desta sexta. uma advogada que faz parte da defesa do pastor George Alves afirmou, por telefone, à reportagem do Gazeta Online, que vai pedir autorização da Polícia Civil para que uma perícia particular seja realizada na casa onde os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, morreram carbonizados em um incêndio.
PASTORA RECEBE AMEAÇAS
A pastora Juliana deixou a delegacia aos prantos nesta quinta-feira (3) Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta Norte
A pastora Juliana Salles, mãe das crianças carbonizadas em Linhares, está recebendo ameaças de morte. A afirmação é dos advogados que fazem a defesa do pastor George Alves, preso no último sábado (28) por atrapalhar as investigações policiais.
Tragédia em Linhares; pastora recebe ameaças de morte
Ainda de acordo com os advogados voluntários que fazem a defesa do pastor, a mãe das crianças está muito abalada após a perda trágica de Kauã e Joaquim e que tem se sentido pressionada por causa de falsas notícias veiculadas nas redes sociais.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Juliana e George moravam há pouco tempo no imóvel, que era alugado. No dia da tragédia, 21 de abril, ela estava com o filho caçula em um congresso em Minas Gerais. Na casa incendiada estavam o pastor, o filho Joaquim e o enteado Kauã. George disse à polícia que tentou salvar as crianças, mas que não conseguiu.
DEPOIMENTO E CELULAR APREENDIDO
A pastora Juliana Salles prestou depoimento na 16ª Delegacia Regional de Linhares na manhã desta quinta-feira (3), e saiu do local aos prantos. Ela chorou durante o depoimento, que demorou quatro horas, e teve o celular apreendido pela polícia. Ela saiu da delegacia em uma viatura descaracterizada, ainda chorando.
Procurada pela reportagem, a defesa do pastor George informou que teve acesso ao inquérito policial e está estudando o caso. Uma junta com cinco advogados faz a defesa. Segundo uma das advogadas que representa o acusado, a polícia foi precipitada em prender o pastor, uma vez que ele estava à disposição e em nenhum momento se recusou a prestar depoimento.
Além disso, a defesa disse que não há fundamentos para a manutenção da prisão e reitera que acredita na inocência de George. Também questiona o fato de os peritos terem recolhido o ar-condicionado apenas na quarta-feira, sendo que desde o início todos mencionaram a possibilidade do fogo ter iniciado no aparelho.
Questionada sobre um possível pedido de habeas corpus, a defesa avisou que já está tomando as providências. Sobre o estado do pastor, a advogada não quis se pronunciar.
Quem também prestou depoimento nesta quinta-feira foi um membro da Igreja Batista Vida e Paz, que emprestou o carro a George, um Classic preto. Na última quarta-feira foi realizada uma perícia no veículo com o uso do luminol, uma substância que detecta vestígios de sangue. O automóvel foi devolvido ao proprietário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados