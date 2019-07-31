Operário

Residência pega fogo em Colatina

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio foi combatido, não houve vítimas e a perícia não foi solicitada

Publicado em 31 de julho de 2019 às 18:54 - Atualizado há 6 anos

Residência pega fogo em Colatina, município ao norte do estado Crédito: Internauta

Uma residência pegou fogo na manhã desta quarta-feira (31), por volta das 10h30, no bairro Operário, no município de Colatina. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio foi combatido, não houve vítimas e a perícia não foi solicitada para esclarecimento de motivos.

