Home
>
Região Norte
>
Residência pega fogo em Colatina

Residência pega fogo em Colatina

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio foi combatido, não houve vítimas e a perícia não foi solicitada

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de julho de 2019 às 18:54

 - Atualizado há 6 anos

Residência pega fogo em Colatina, município ao norte do estado Crédito: Internauta

Uma residência pegou fogo na manhã desta quarta-feira (31), por volta das 10h30, no bairro Operário, no município de Colatina. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio foi combatido, não houve vítimas e a perícia não foi solicitada para esclarecimento de motivos.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

> Homem agride mulher e incendeia casa em Colatina

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais