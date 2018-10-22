Quatro pessoas ficaram feridas após um grave acidente em Barra de São Francisco, região Noroeste do Espírito Santo. Acidente aconteceu na tarde deste sábado (20).
De acordo com a Polícia Militar (PM), uma condutora de 36 anos, seguia pela rodovia ES 080 com a mãe de 68 anos e dois filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 4 anos, quando perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco na pista, logo após uma curva acentuada, e bateu em um poste.
Com o impacto, as vítimas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho.
Quatro pessoas ficam feridas após acidente em Barra de São Francisco
De acordo com o Hospital, a condutora teve ferimentos leves e a mãe dela teve hematomas no olho esquerdo. O filho mais novo teve uma fratura em uma das mãos. As três vítimas receberam alta.
Já o menino de 6 anos, deu entrada no Hospital em estado grave. Um helicóptero da Polícia Militar foi chamado para fazer a transferência da criança na manhã deste domingo (21). A aeronave pousou no Estádio Joaquim Alves de Souza e seguiu para o Hospital Infantil em Vitória.