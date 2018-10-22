Quatro pessoas ficam feridas após acidente em Barra de São Francisco

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma condutora de 36 anos, seguia pela rodovia ES 080 com a mãe de 68 anos e dois filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 4 anos, quando perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco na pista, logo após uma curva acentuada, e bateu em um poste.