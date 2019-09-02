Quantidade de isopor em praia de Conceição da Barra chama atenção

Poluição

Origem do material ainda é desconhecida

Publicado em 2 de setembro de 2019

Um morador de Conceição da Barra, no Norte do Estado, fez um registro que gerou indignação na cidade. Nas imagens, é possível ver a areia da praia de Guaxindiba com muito lixo, a maioria pedaços de isopor que provavelmente foram lançados em alto-mar e foram parar na areia.

Em entrevista à reportagem, o jornalista Fernando César Fortunato, que fez o vídeo, disse que ficou impressionado com a situação. “Eu saí para fazer uma caminhada pela praia e sempre que vejo algum lixo, eu recolho e jogo no devido lugar, eu tenho isso automático, mas quando cheguei e comecei a ver o isopor, eu até tentei recolher, mas de acordo com que eu ia andando, a quantidade só aumentava, foi de ponta a ponta. Foi nesse momento que peguei meu celular e registrei. Fiquei muito indignado”, explica.

Segundo ele, o registro causou grande indignação também nos moradores. “De onde veio ninguém sabe. A cidade está indignada. O vídeo está repercutindo bastante e mostra a falta de respeito, a falta de educação das pessoas que fazem isso”, comenta ao cobrar mais atenção para preservação ambiental.

Ao Gazeta Online, o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Conceição da Barra, André Tebaldi, disse que o município já tem conhecimento do problema. “Recebo esse vídeo com muita chateação em pensar que nós somos responsáveis por nosso planeta e não estamos sendo capazes de cuidar, zelar e manter o mesmo em qualidade para nossas gerações futuras”, lamenta.

De acordo com Tebaldi, ainda não se sabe a origem do material encontrado na areia da praia. “Não sabemos a fonte de origem dos materiais, mas provavelmente trata-se de materiais que ficaram a deriva e vieram parar em nossa praia”, explica.

Ainda segundo o secretário, uma equipe da limpeza pública e voluntários vão até a praia na manhã desta terça-feira (3) para realizar a limpeza da área.

DIA MUNDIAL DA LIMPEZA

O secretário André Tebaldi aproveitou para fazer um convite para voluntários que queiram participar do Dia Mundial da Limpeza e Dia da Árvore celebrado no próximo dia 21 de setembro. Mais de 100 voluntários devem participar da ação de limpeza e plantio em comemoração ao dia da árvore que acontecerá em Conceição da Barra.

“No mundo já somamos mais de 150 Países, no Brasil mais de 700 cidades já aderiram ao evento Mundial. Somos o primeiro município no Estado a aderir e estamos mobilizando outros”, ressalta.





