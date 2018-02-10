Protesto de moradores fecha ES 381 em São Mateus

Moradores da região do quilômetro 13, da ES 381, em São Mateus, Norte do Estado, bloquearam a rodovia por cerca de cinco horas, na manhã deste sábado (10). De acordo com a Polícia Militar, eles reclamam que os radares não funcionam e, nesta época de maior fluxo de veículos, os carros passam em alta velocidade no trecho.

O protesto começou por volta de 6h30 e terminou no final da manhã, por volta de 11h30. Os manifestantes atearam fogo em pneus e outros objetos para fechar a rodovia, que liga os municípios de São Mateus e Nova Venécia. A PM e o Corpo de Bombeiros foram para o local.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) disse que há um radar na rodovia e que o aparelho foi testado recentemente.