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Na manhã deste sábado

Protesto de moradores fecha ES 381 em São Mateus

Os manifestantes reclamam que os radares na rodovia não funcionam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 17:11

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 17:11

Moradores da região do quilômetro 13, da ES 381, em São Mateus, Norte do Estado, bloquearam a rodovia por cerca de cinco horas, na manhã deste sábado (10). De acordo com a Polícia Militar, eles reclamam que os radares não funcionam e, nesta época de maior fluxo de veículos, os carros passam em alta velocidade no trecho.
O protesto começou por volta de 6h30 e terminou no final da manhã, por volta de 11h30. Os manifestantes atearam fogo em pneus e outros objetos para fechar a rodovia, que liga os municípios de São Mateus e Nova Venécia. A PM e o Corpo de Bombeiros foram para o local.
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) disse que há um radar na rodovia e que o aparelho foi testado recentemente.
Com informações da TV Gazeta Norte

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