Promotora: 'Pastora teve conduta omissiva que resultou na morte dos filhos'

As investigações finais que levaram à denúncia e a prisão da pastora Juliana Salles foram conduzidas pela promotora Rachel Tannenbaum, da 2ª Promotoria Criminal de Linhares, responsável pelos crimes dolosos contra a vida. As provas obtidas pela promotora durante as investigações realizadas pelo Ministério Público do Estado deram a ela a convicção da participação da pastora na morte dos filhos do casal, Joaquim Alves, de 3 anos, e Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos. Ela teve uma conduta omissiva, assinalou em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.

As crianças morreram em um incêndio criminoso ocorrido em Linhares, no mês de abril. Após investigações, a Polícia Civil concluiu o inquérito indiciando o pastor Georgeval pelos crimes. Já a promotora concluiu em sua denúncia, apresentada nesta segunda-feira (18) ao juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, que houve participação da mãe das crianças, por omissão. Ela sabia dos graves riscos de deixar as crianças com o marido, assinalou.

Além disso, a promotora Rachel acionou a Promotoria da Infância e da Juventude de Linhares, que também já obteve na Justiça da Infância medidas protetivas para o terceiro filho do casal, que tem 2 anos . Assim que chegar à cidade, a criança será recebida pelo Conselho Tutelar, que junto com a Vara da Infância vai avaliar as suas condições de saúde e decidir quem será a pessoa adequada para ficar com a guarda do bebê.

Leia mais detalhes na entrevista concedida pela promotora com exclusividade ao Gazeta Online na manhã desta quarta-feira (20).

O que levou a sua convicção de que a pastora Juliana estava envolvida na morte dos filhos?

Assim que recebemos o inquérito da Polícia Civil nós solicitamos que novas investigações fossem realizadas. Em paralelo, o Ministério Público Estadual também realizou outras investigações que nos deram as provas necessárias e a convicção de que a pastora teve uma conduta omissiva que resultou na morte dos filhos. Ela tinha conhecimento dos riscos graves de deixar duas crianças, seus filhos, com o marido. E mesmo assim decidiu viajar para Minas Gerais com as amigas. O comportamento dela após o crime também indica que ela sabia dos fatos. Foi fria.

E quais as acusações contra ela?

Foram crimes de omissão, uma vez que ela sabia dos riscos. Ela foi acusada por dois homicídios, dois estupros de vulnerável e também por fraude processual, uma vez que, ao voltar de Minas Gerais, ela também esteve na casa e mexeu na cena do crime. Já o Georgeval Alves Gonçalves foi denunciado por dois homicídios qualificados, dois estupros de vulnerável, dois crimes de tortura e fraude processual por ter modificado a cena do crime.

Quando a senhora apresentou a denúncia e os pedidos de prisão preventiva?

Na segunda-feira (18). Apresentamos a denúncia e os pedidos de prisão preventiva. O juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, aceitou a denúncia e os pedidos de prisão. O Georgeval, que já estava detido, teve a prisão atual, que era temporária, convertida para prisão para preventiva. Agora os dois pastores são réus em uma ação penal.

E as prisões, como foram feitas?

Os mandados foram expedidos ainda na segunda-feira (18) pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares. A primeira tentativa ocorreu na cidade de Linhares. A equipe do Gaeco Norte (Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção, da Região Norte) foi a responsável pelos trabalhos. Eles constataram que ela não estava em sua residência e que havia fugido para Minas Gerais. Em decorrência disso, foi solicitado o apoio do Gaeco de Minas Gerais, que conseguiu realizar a prisão dela na noite desta terça-feira, na cidade de Teofilo Otoni, em Minas Gerais.

O que acontece agora?

Ela será trazida para o Estado e ficará detida em Colatina, onde já solicitamos uma vaga. Os dois pastores vão responder as acusações presentes na denúncia e o Ministério Público quer que eles enfrentem o júri popular, como os responsáveis pelas mortes dos filhos.

E o terceiro filho do casal, de 2 anos?

Estava com a mãe e será trazido para o Estado. Nós, no momento em que apresentamos a denúncia e que ela foi aceita, acionamos a Promotoria da Infância e da Juventude de Linhares, que também já obteve medidas protetivas para o terceiro filho do casal, que tem 2 anos. Assim que chegar à cidade, a criança será recebida pelo Conselho Tutelar, que vai avaliar suas condições de saúde e será decidido quem será a pessoa que vai ficar com a guarda. Ela (criança) já está sendo resguardada.

O processo está em sigilo?