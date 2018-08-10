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Em escola de Sooretama

Projeto estimula troca de cartas entre estudantes do ES e do país

Professora implantou projeto para que crianças entre 9 e 12 anos escrevam cartas e enviem para estudantes de escolas de diversas cidades do país. Ideia é melhorar escrita, interesse pela leitura e conhecimento em Geografia

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 12:08
A professora Eliane Bravo com seus alunos em escola de Sooretama Crédito: Divulgação
Trocar cartas pode parecer um costume antigo, mas o hábito tem sido usado por uma professora de Sooretama, no Norte do Estado, para incentivar os alunos a melhorar a escrita, estimular a leitura e ainda viajar pelo Brasil através das cartas. O projeto, que ironicamente surgiu após uma conversa entre educadores da escola pelo WhatsApp, começou em março deste ano e tem animado os estudantes do 5º ano do ensino fundamental.
De acordo com a professora Eliane Bravo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Pedro Balbino de Menezes, que fica no Centro de Sooretama, os alunos que participam do projeto têm entre 9 e 12 anos. Em uma conversa com meus colegas, surgiu a ideia de ensinar as crianças a escrever cartas para melhorar a escrita e a leitura de uma forma lúdica, além de conhecer outras regiões do país, afirmou a educadora.
Eliane disse que a primeira carta que os estudantes escreveram foi coletiva, onde eles falaram sobre a escola onde estudam, contaram curiosidades da cidade onde moram e até explicaram como foi a colonização do Espírito Santo. As cartas são trocadas com alunos de escolas de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Pará, Bahia, Rio de Janeiro e Maranhão, entre outros. A segunda carta já foi individual, eles contaram sobre a vida deles e fizeram perguntas sobre o colega que receberia a carta e o local onde a pessoa mora, ressaltou a professora.
HISTÓRIAS
Alunos participam de projeto onde escrevem cartas e enviam para estudantes de vários estados do país Crédito: Divulgação
Quando as cartas chegam, os alunos leem em voz alta para todos os colegas da turma e, assim, compartilham as histórias contadas pelos estudantes dos outros estados. Dessa forma, eles viajam o Brasil através das cartas. Ficam felizes e empolgados quando chegam as cartas dos novos colegas de longe, disse Eliane.
A professora destaca que houve uma melhora significativa na escrita, no interesse pela leitura e até mais conhecimento em Geografia, já que as crianças aprendem mais sobre a cidade e o estado de onde vem a carta. Os alunos estão curtindo muito. E também é uma forma de saírem um pouco da internet e entenderem que existe vida nos livros e nas letras. Hoje o mundo é tão virtual que eles não conheciam essa dinâmica de escrever cartas. Para ter uma ideia, os estudantes não sabiam nem o que é um telegrama, explicou Eliane.

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