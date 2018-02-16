Uma professora morreu em um acidente na estrada que liga os municípios de Pinheiros e Boa Esperança, Norte do Estado, no início da tarde desta quinta-feira (15). A moto conduzida por Eliane Paschoaline, 48 anos, colidiu em um caminhão-baú.
Segundo a Polícia Militar, a motociclista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente no caminhão. O acidente aconteceu próximo ao trecho da ponte do Rio Itaúnas.
Eliane era professora na escola da comunidade de Bela Vista, em Boa Esperança. Ela também trabalhava na escola Carlos Lindenberg, em Pinheiros. A direção da escola publicou em uma rede social que as aulas seriam suspensas nesta sexta-feira (16) para que os alunos pudessem se despedir de Eliane.
Professora morre em acidente de moto no Norte do ES