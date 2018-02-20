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Foragido

Preso do regime semiaberto foge em Linhares

Fábio de Jesus Chaves, de 28 anos, cumpria pena em regime semiaberto por porte ilegal de arma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 18:59

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 18:59

Um detento saiu para trabalhar e não retornou à da Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado. De acordo com a polícia, o foragido Fábio Jesus Chaves, de 28 anos, que cumpria pena em regime semiaberto por porte ilegal de arma, saiu por volta de 6 horas da manhã de segunda-feira (19) da PRL, para trabalhar em uma empresa localizada no bairro Palmital.
Porém, a empresa informou à penitenciária que o mesmo não havia chegado ao local para trabalhar. O detento também não retornou à Penitenciária ao final do dia.
A reportagem entrou em contato com a PRL e foi informada de que o detendo ainda não foi localizado e, por isso, é considerado foragido da Justiça.
Quem tiver alguma informação que ajude a localizá-lo deve ligar para o Disque-Denúncia. O número é o 181.
A assessoria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Fábio Jesus Chaves possuía autorização da Justiça para trabalhar durante o dia, mas, como não retornou do trabalho para a unidade prisional, é considerado foragido e o fato foi comunicado ao juiz da Vara de Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual.
 

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