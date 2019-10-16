Dinheiro extra

Prefeitura de Sooretama anuncia abono de R$ 800 para professores

O pagamento deve ser feito em novembro; O projeto ainda aguarda votação da Câmara de Vereadores e vai beneficiar professores da rede pública

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 17:17

Prefeitura Municipal de Sooretama Crédito: Edilson Lopes / Prefeitura de Sooretama

A prefeitura de Sooretama, na região Norte do Estado, anunciou o pagamento de abono para os professores da rede pública de ensino. A remuneração extra será de R$ 800 e deve ser paga no mês de novembro. Entretanto, o projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e deve ser votado na sessão do próximo dia 28 de outubro.

Em nota, a Prefeitura de Sooretama explicou que o pagamento do abono deve injetar mais de R$ 330 mil na economia local e beneficiar 419 professores. Com o dinheiro extra, a expectativa é que o pagamento ajude a movimentar o comércio, principalmente do segmento de bens de consumo rápido como alimentação e vestuário.

“O Projeto foi enviado com a solicitação de ser votado em regime de urgência para que o abono possa ser pago no início de novembro. É provável que seja votado na sessão do dia 28 de outubro”, diz a nota.

De acordo com o projeto enviado para aprovação dos vereadores, o abono é resultado de um saldo nos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e será pago pela primeira vez pela atual gestão. Os professores receberão apenas um abono, mesmo que tenham mais de um vínculo funcional com o município.

