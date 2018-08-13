Prefeito de Colatina rouba a cena e dança em praça nos EUA

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, roubou a cena durante uma viagem aos Estados Unidos. Após ser convidado para dar uma palestra em uma conferência internacional na Universidade de Harvard, em Massachusetts, no último sábado (13), destinada a estudantes e empresários locais, Meneguelli disse que foi convidado para dançar em uma praça de Boston.
Ao som de Bruno Mars, o prefeito tentou acompanhar a coreografia da música 'Uptown Funk!', com outras pessoas que estavam na praça. E como diz a tradução literal da música:'Se não acreditam, só observem' o vídeo.
ASSISTA
"Me chamaram para falar sobre a influência digital na minha gestão como prefeito de Colatina, mas, de última hora, pediram para eu falar da minha vida. Foi muito boa a experiência. Eu me emocionei várias vezes. Depois, fui convidado para dançar no Centro de Boston com um grupo de pessoas. Perguntaram se eu aceitaria e eu disse: 'Já que dancei zumba na praça pública de Colatina, por que não dançar na praça de Boston?", falou.
A zumba do Meneguelli, foi registrada em vídeo, no início de 2017, durante um evento gratuito na cidade de Colatina para estimular a prática de atividades. O molejo do prefeito, claro, roubou a cena:
Ainda sobre o convite para palestrara em Harvard, Meneguelli pediu licença do cargo de prefeito por seis dias e reassumiu a administração municipal na manhã desta segunda-feira (13). O custo com a passagem aérea foi pago com recursos próprios. "Não gastei dinheiro público para viajar. Eu financiei a minha passagem de ida e volta no valor de R$ 3,6 mil, em três vezes no cartão", disse.
SERGINHO, O BAILARINO
Em março deste ano, o prefeito de Colatina chacoalhou o esqueleto ao som de "Twist and Shout", dos Beatles, ao lado do governador do Estado, Paulo Hartung, em uma cerimônia para entrega de uniformes para participantes do Campeonato de Futebol Rural.