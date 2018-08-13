Prefeito de Colatina rouba a cena e dança em praça nos EUA

O prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli , roubou a cena durante uma viagem aos Estados Unidos. Após ser convidado para dar uma palestra em uma conferência internacional na Universidade de Harvard, em Massachusetts, no último sábado (13), destinada a estudantes e empresários locais, Meneguelli disse que foi convidado para dançar em uma praça de Boston.

Ao som de Bruno Mars, o prefeito tentou acompanhar a coreografia da música 'Uptown Funk!', com outras pessoas que estavam na praça. E como diz a tradução literal da música:'Se não acreditam, só observem' o vídeo.

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"Me chamaram para falar sobre a influência digital na minha gestão como prefeito de Colatina, mas, de última hora, pediram para eu falar da minha vida. Foi muito boa a experiência. Eu me emocionei várias vezes. Depois, fui convidado para dançar no Centro de Boston com um grupo de pessoas. Perguntaram se eu aceitaria e eu disse: 'Já que dancei zumba na praça pública de Colatina, por que não dançar na praça de Boston?", falou.

A zumba do Meneguelli, foi registrada em vídeo, no início de 2017, durante um evento gratuito na cidade de Colatina para estimular a prática de atividades. O molejo do prefeito, claro, roubou a cena:





Ainda sobre o convite para palestrara em Harvard, Meneguelli pediu licença do cargo de prefeito por seis dias e reassumiu a administração municipal na manhã desta segunda-feira (13). O custo com a passagem aérea foi pago com recursos próprios. "Não gastei dinheiro público para viajar. Eu financiei a minha passagem de ida e volta no valor de R$ 3,6 mil, em três vezes no cartão", disse.

SERGINHO, O BAILARINO