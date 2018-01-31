Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo viralizou

Prefeito de Colatina cancela carnaval para investir em postos de saúde

Ele justifica o cancelamento dizendo que vai usar os cerca de R$ 180 mil necessários para a realização da festa para ajudar os postos de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 00:21

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 00:21

Prefeito de Colatina anuncia cancelamento do carnaval Crédito: Reprodução / Facebook
Um vídeo gravado pelo prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, viralizou no Facebook. Em poucas horas, a postagem em que ele anuncia que não haverá carnaval na cidade em 2018 foi compartilhada mais de 6 mil vezes. "Estou admirado, tem gente de todo o país falando: 'Vem ser prefeito aqui'", relatou ao Gazeta Online.
O prefeito já está familiarizado com o sucesso na web. Ele tem vídeos com mais de 1,5 milhão de visualizações. O mais famoso foi compartilhado no mês de fevereiro do ano passado e mostra Serginho plantando flores em canteiros da cidade durante o feriado de carnaval.
"Eu acho que as pessoas estão acostumadas com o político tradicional, aquele que só manda. Eu não sou assim. Eu gosto de fazer essas coisas, plantar flores, fazer canteiro, subir nas árvores para colocar decoração de Natal. Não parece, mas pagar para fazer quatro canteiros custa R$ 10 mil", comenta.
SEM CARNAVAL
No vídeo postado nesta terça-feira (30) o prefeito afirma que não haverá desfile das escolas de samba do município neste ano. Ele justifica o cancelamento dizendo que vai usar os cerca de R$ 180 mil necessários para a realização da festa para ajudar os postos de saúde de Colatina.
"Adoro carnaval, já desfilei em cinco escolas no mesmo ano, mas a demanda pela saúde aumentou muito. Está faltando material de limpeza, material de curativo e remédios, por exemplo. Vamos usar esse dinheiro para dar essa força aos postos", relatou.
Meneguelli explicou que, durante seis anos, o dinheiro investido no carnaval de Colatina vinha de economias feitas durante o ano anterior pela Câmara, e os vereadores indicavam o uso da quantia para a realização do carnaval. No entanto, segundo Serginho, no ano passado os vereadores economizaram menos e não fizeram indicação de onde usar o dinheiro, então ele decidiu por aplicar na Saúde.
"O carnaval é necessário, mas não é prioridade", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira os deputados do ES que trocaram de legenda durante janela partidária
Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados