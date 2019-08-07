Linhares

Pontal do Ipiranga recebe etapa de festival de surf

Além dos R$ 40 mil em prêmios e viagens internacionais, o evento terá ainda estrutura para shows, artesanato e comidas típicas

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 20:50 - Atualizado há 6 anos

A segunda etapa do Festival Tríplice Coroa Quebra Onda de Surf 2019 acontece nos dias 10 e 11 no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Nitro Imagens/Divulgação

Acontece neste fim de semana no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Estado, a segunda etapa do Festival Tríplice Coroa Quebra Onda de Surf 2019. A etapa anterior foi realizada na vila de Povoação, no mesmo município.

No sábado (10) e no domingo (11), a disputa será das categorias amadoras Regional, Open, Master, Gromets (até 12 anos), Júnior (sub-17) e Kahuna (acima de 45 anos). Já nos dias 16 a 18, será a vez da categoria profissional.

O Festival é organizados em três etapas e foi dividido em dois finais de semana em cada comunidade. A primeira etapa do circuito aconteceu em Povoação, nos dias 8 e 9 de junho, com as categorias amadoras, e nos dias 14 a 16 de junho, com os profissionais. Já a terceira etapa será realizada no balneário de Regência, no mês de outubro.

O circuito é organizado pela Associação de Surf de Linhares (ASL). O evento tem homologação da Associação Brasileira de Surf Profissional (Abrasp) e a Federação Capixaba de Surf (Fesurf).

ATRAÇÕES DIVERSIFICADAS

Além das provas, o festival conta com uma estrutura de shows, artesanato, comidas e bebidas típicas da região.

As atrações musicais ficam por conta da Banda Jham I Can no sábado (10). No fim de semana seguinte, Plaxtico e Banda Rock 80 tocam na sexta-feira (16) e Preto Pires e Sheep & Parafina se apresentam no sábado (17).

PREMIAÇÃO

Em cada etapa, o vencedor da categoria profissional ganha 4 mil pontos válidos para o ranking nacional de surf e divide com os 13 primeiros colocados o prêmio de R$ 40 mil em dinheiro. Já os campeões das categorias Regional, Master e Open ganham prêmios.

O vencedor da categoria profissional leva uma passagem para a alta temporada no Havaí. E os campeões das categorias Regional, Master e Open ganham passagens para El Salvador.

Além das passagens, os vencedores de todas as categorias são contemplados com esses prêmios:

Profissional: R$ 40 mil em dinheiro entre os 13 primeiros colocados

Open: 1 prancha Vitória Surf House + kit Quebra Onda + acessórios 30 Pés

Master: 1 prancha Vitória Surf House + kit Quebra Onda + acessórios 30 Pés

Regional: 1 prancha Vitória Surf House + kit Quebra Onda + acessórios 30 Pés

Kahuna: 1 prancha Vitória Surf House + kit Quebra Onda + acessórios 30 Pés

Gromets e Júnior: kit Quebra Onda + acessórios 30 Pés

CAMPEÕES DA PRIMEIRA ETAPA

Na primeira etapa da competição em Povoação, os vencedores da categoria amador foram Benitto Dagostini (categoria Open), Miguel Cerqueira (Grommets), João Lucas Bessy (Júnior), Michel Gratz (Master), Ricieri Vaccaria (Regional) e José Ronaldo (Kahuna).

Já na categoria profissional, o grande campeão foi o surfista capixaba Krystian Kymerson, de 26 anos, que ocupa o 15º lugar do ranking mundial de surf. No ano passado, além de vencer a competição, o surfista foi campeão capixaba e brasileiro.

Serviço:

Festival Tríplice Coroa Quebra Onda de Surf

Local: Praia de Pontal do Ipiranga

Datas: 10 e 11 de agosto (amadores) e 16 a 18 de agosto (profissionais)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta