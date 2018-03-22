Policial militar e professor morrem em batida entre motos em Jaguaré

Um policial militar e um professor morreram em uma colisão frontal entre duas motos no início da manhã desta quinta-feira (22), na Rodovia Dom José Dalvit, em Jaguaré, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam, cada uma, em uma moto. Uma delas pegou fogo.

O acidente aconteceu por volta das 7 horas, na localidade de Córrego Cachimbal. As vítimas foram identificadas pela PM como o policial militar Marcelo Grigoleto Oliveira, 41 anos, e o professor Wilian Fagundes Pimentel, 20. Os dois estavam a caminho do trabalho.

PM DIVULGA NOTA DE PESAR

"É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do Cabo Marcelo Grigoleto Oliveira, ocorrido nesta quinta-feira (22).

O militar morava no Córrego Palmito, zona rural de Jaguaré, tinha 41 anos de idade e era formado em Educação física. Ingressou na Polícia Militar em 1998, trabalhou no Batalhão de Polícia Ambiental até 2011 e desde então trabalhava no 13º BPM.

O velório será na Igreja Luterana, no centro de Jaguaré. O enterro está previsto para esta sexta-feira (23) no cemitério de Jaguaré, às 07h30min.

A Polícia Militar externa as condolências aos familiares e amigos do policial militar".

AULAS SUSPENSAS

Wilian Fagundes Pimentel trabalhava como professor de Matemática nas escolas Santa Rita de Cássia e Patrimônio Nossa Senhora de Fátima, ambas de ensino fundamental de Jaguaré. A última informou, por telefone, que as aulas foram suspensas em sinal de luto e serão retomadas na segunda-feira (26).

Com informações de Maria Luiza Silva (TV Gazeta Norte)