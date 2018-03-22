Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Policial militar e professor morrem em batida entre motos em Jaguaré

O acidente aconteceu por volta das 7 horas, na localidade de Córrego Cachimbal

Publicado em 22 de Março de 2018 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 12:44
Um policial militar e um professor morreram em uma colisão frontal entre duas motos no início da manhã desta quinta-feira (22), na Rodovia Dom José Dalvit, em Jaguaré, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam, cada uma, em uma moto. Uma delas pegou fogo.
O acidente aconteceu por volta das 7 horas, na localidade de Córrego Cachimbal. As vítimas foram identificadas pela PM como o policial militar Marcelo Grigoleto Oliveira, 41 anos, e o professor Wilian Fagundes Pimentel, 20. Os dois estavam a caminho do trabalho.
PM DIVULGA NOTA DE PESAR
"É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do Cabo Marcelo Grigoleto Oliveira, ocorrido nesta quinta-feira (22).
O militar morava no Córrego Palmito, zona rural de Jaguaré, tinha 41 anos de idade e era formado em Educação física. Ingressou na Polícia Militar em 1998, trabalhou no Batalhão de Polícia Ambiental até 2011 e desde então trabalhava no 13º BPM.
O velório será na Igreja Luterana, no centro de Jaguaré. O enterro está previsto para esta sexta-feira (23) no cemitério de Jaguaré, às 07h30min.
A Polícia Militar externa as condolências aos familiares e amigos do policial militar".
AULAS SUSPENSAS
Wilian Fagundes Pimentel trabalhava como professor de Matemática nas escolas Santa Rita de Cássia e Patrimônio Nossa Senhora de Fátima, ambas de ensino fundamental de Jaguaré. A última informou, por telefone, que as aulas foram suspensas em sinal de luto e serão retomadas na segunda-feira (26).
Com informações de Maria Luiza Silva (TV Gazeta Norte)
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Imagem de destaque
Tomar chuva faz bem? Veja quatro benefícios apontados pela ciência
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados