Policial civil e esposa morrem após acidente com viatura em Jaguaré

Nilton Ribeiro voltava de Vitória para Conceição da Barra quando precisou desviar de um veículo na BR 101, jogou a viatura para fora da pista e bateu em diversas árvores. A esposa do policial estava na viatura e morreu na hora

Gazeta Online

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 15:58

 - Atualizado há 6 anos

Policiais militares atendem acidente com viatura da Polícia Civil na BR 101, em Jaguaré Crédito: Internauta

O policial civil Nilton Ribeiro, que conduzia uma viatura quando sofreu um acidente na Rodovia BR 101, em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (05), morreu pouco após a colisão. Ele foi socorrido com vida e levado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Mas, ao chegar no local, a equipe médica constatou sua morte cerebral.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, Nilton foi a Vitória a serviço durante a manhã. Ele levou um delegado para a solenidade de entrega de viaturas. Na volta para Conceição da Barra, onde trabalhava, ele perdeu o controle da viatura que dirigia e se chocou contra árvores, na altura do quilômetro 99 da rodovia.

Policial civil e esposa morrem após acidente com viatura em Jaguaré

A esposa de Nilton estava no veículo e morreu na hora. Já o policial chegou a ser socorrido, mas foi constatada a morte cerebral dele no hospital. Os corpos serão levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

NOTA DA SESP

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e a Polícia Civil disseram que “lamentam profundamente os falecimentos do policial e da esposa nesse trágico acidente. As instituições estão prestando todo o apoio aos familiares das vítimas e se colocam à disposição para auxiliar no que for necessário”, finaliza a nota.

