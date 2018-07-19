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São Mateus

Polícia procura marido acusado de matar mulher a facadas após briga

Argeu Romão Borge Filho, de 39 anos está sendo procurado pela polícia

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 17:35
Argeu Romão Borge Filho, de 39 anos está é procurado pela polícia. Ele é acusado de ter matado a mulher Sidnei dos Santos, 41 anos (à direita). Crédito: Internauta
Argeu Romão Borge Filho, de 39 anos, acusado de matar a mulher a facadas em São Mateus, região Norte do Espírito Santo, está foragido e é sendo procurado pela Polícia Civil. O crime aconteceu no meio da rua, no bairro Bonsucesso, na última sexta-feira (13), após uma briga do casal.
Argeu já tinha sido preso por homicídio e tem várias passagens por violência doméstica, de acordo com a Polícia.
Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos.
O CRIME
De acordo com a Polícia Militar, após uma discussão com o suspeito, a mulher Sidnei dos Santos, 41 anos, pulou do segundo andar, onde morava com o marido, para fugir pela rua na sexta-feira (13).
Argeu Filho foi atrás da mulher com uma faca, conseguiu alcançar a vítima e a apunhalou várias vezes. Após o assassinato, o suspeito deixou a arma do crime em uma esquina e fugiu.
A perícia da Polícia Civil atendeu a ocorrência e verificou que a mulher levou cerca de 15 facadas.
No local, foram encontrados cinco celulares, as carteiras de trabalho de Sidnei e Argeu, além de outros documentos e uma quantia em dinheiro.
Todo o material foi recolhido e entregue na 15ª Delegacia Regional de São Mateus, que investiga o caso.

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