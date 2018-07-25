Polícia prende traficante que vendia drogas com embalagem do 'Coringa'

Um jovem foi preso por tráfico de drogas em Linhares, região Norte do Estado. Os entorpecentes eram embalados e traziam uma logomarca do sorriso do personagem 'Coringa'.
De acordo com a Polícia Militar, após uma denúncia anônima de que drogas estariam escondidas em uma casa abandonada em meio a um entulho, os militares se deslocaram até um residencial, localizado no bairro Jocafe II, na tarde de terça-feira (24).
No local, os militares encontraram o jovem Jhonatan de Jesus Silva, 19 anos, em frente à casa. Ao perceber a aproximação dos militares, ele demostrou muito nervosismo e durante a abordagem pessoal, foi encontrado R$ 20 no bolso da bermuda do suspeito.
Após as buscas no entulho indicado, os militares encontraram uma sacola contendo 12 buchas de maconha com a logomarca do 'Coringa'.
Jhonatan Silva assumiu a propriedade da droga e indicou aos militares que em sua casa, dentro de um cesto de roupas do quarto, teria mais entorpecentes.
Os policiais foram ao local indicado e encontraram uma sacola contendo 27 buchas de maconha, também com a mesma logomarca.
Diante dos fatos o jovem foi detido e encaminhado para a 16ª Regional de Linhares.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que Jhonatan Silva foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.