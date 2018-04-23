Polícia investiga incêndio que matou irmãos em Linhares

A Polícia Civil de Linhares investiga as circunstâncias do incêndio que matou os meninos Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, na casa onde moravam, no centro da cidade. O titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares, delegado André Costa, disse que, no momento, não pode passar mais informações, mas vai aguardar o laudo do Corpo de Bombeiros, que deve ficar pronto em até 20 dias.
"O laudo é de substancial importância para nós entendermos as circunstâncias em que os eventos aconteceram. Eu vou aguardar o laudo do Corpo de Bombeiros para formar a minha convicção sobre os eventos", informou.
O incêndio aconteceu na madrugada de sábado (21). De acordo com um amigo da família, o pai estava sozinho na casa com as duas crianças. A esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal na cidade mineira de Teófilo Otoni. Por volta das 2 horas, o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando. Nesse momento, identificou o fogo.
O pai tentou socorrê-los, mas, com as chamas, não conseguiu. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível.
SUSPEITA DE CURTO-CIRCUITO
O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados. A suspeita inicial é a de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente.
O sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Roberto Rodrigues Nascimento foi quem fez o socorro, após a viatura ser acionada. Em entrevista à CBN Vitória, ele relatou que, ao chegar na residência, precisou conter as chamas que já tomavam o quarto. Ao conseguir se aproximar das crianças, identificou que elas já estavam mortas.
EXAME DE DNA
Nesta segunda-feira (23), segundo a Polícia Civil, será realizado exame de DNA no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar os corpos. Por telefone, a avó materna das crianças disse que o casal saiu cedo de Linhares em direção a Vitória para fazer o exame.
Somente após identificados, os corpos serão liberados para a família realizar o enterro. A previsão é a de que o laudo seja concluído em 15 dias.
CULTO
O pai das crianças, George Alves, é pastor da Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, em Linhares. No mesmo dia da morte dos meninos, o casal esteve na igreja e recebeu o carinho dos amigos. Em um vídeo compartilhado na internet, é possível ouvir o pastor dizendo para os membros da congregação: "Deus vai restaurar os nossos corações".
Na filmagem, dá para ver o pastor com os pés enfaixados. Ele estava com os filhos na mesma casa, no momento do incêndio, dormindo em outro quarto, mas não conseguiu retirá-los do local.
CASAL JÁ HAVIA PERDIDO UMA FILHA
O casal de pastores George Alves e Juliana Salles, que perderam os filhos Joaquim e Kauã na tragédia dentro de casa, tiveram que lidar recentemente com a morte da filha pequena, há aproximadamente 1 ano e meio, por causa de uma enfermidade, revelou o pastor Eufrásio Marques, amigo da família.