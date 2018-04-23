Polícia investiga incêndio que matou irmãos em Linhares

Os irmãos Cauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio. O irmão menor não estava em casa e escapou da tragédia Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

A Polícia Civil de Linhares investiga as circunstâncias do incêndio que matou os meninos Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, na casa onde moravam, no centro da cidade. O titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares, delegado André Costa, disse que, no momento, não pode passar mais informações, mas vai aguardar o laudo do Corpo de Bombeiros , que deve ficar pronto em até 20 dias.

"O laudo é de substancial importância para nós entendermos as circunstâncias em que os eventos aconteceram. Eu vou aguardar o laudo do Corpo de Bombeiros para formar a minha convicção sobre os eventos", informou.

O incêndio aconteceu na madrugada de sábado (21). De acordo com um amigo da família, o pai estava sozinho na casa com as duas crianças. A esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal na cidade mineira de Teófilo Otoni. Por volta das 2 horas, o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando. Nesse momento, identificou o fogo.

O pai tentou socorrê-los, mas, com as chamas, não conseguiu. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível.

Incêndio em quarto em residência, em Linhares, deixa duas crianças mortas Crédito: Kaio Henrique

SUSPEITA DE CURTO-CIRCUITO

O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados. A suspeita inicial é a de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente.

O sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Roberto Rodrigues Nascimento foi quem fez o socorro, após a viatura ser acionada. Em entrevista à CBN Vitória, ele relatou que, ao chegar na residência, precisou conter as chamas que já tomavam o quarto. Ao conseguir se aproximar das crianças, identificou que elas já estavam mortas.

EXAME DE DNA

Nesta segunda-feira (23), segundo a Polícia Civil, será realizado exame de DNA no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar os corpos. Por telefone, a avó materna das crianças disse que o casal saiu cedo de Linhares em direção a Vitória para fazer o exame.

Somente após identificados, os corpos serão liberados para a família realizar o enterro. A previsão é a de que o laudo seja concluído em 15 dias.

CULTO

Na filmagem, dá para ver o pastor com os pés enfaixados. Ele estava com os filhos na mesma casa, no momento do incêndio, dormindo em outro quarto, mas não conseguiu retirá-los do local.

CASAL JÁ HAVIA PERDIDO UMA FILHA