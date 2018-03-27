Polícia identifica assassino de idosa em Colatina

Flávio Loureiro, apontado pela polícia como autor do assassinato de uma idosa em Colatina Crédito: Polícia Civil | Divulgação

O acusado de matar uma idosa durante assalto em Colatina , na região Noroeste do Espírito Santo, era vizinho da vítima. A informação é da Polícia Civil que identificou Flávio Loureiro, 24 anos, como autor do crime que chocou o bairro 15 de outubro. No dia 17 de março, Flávio invadiu a casa de Maria do Carmo Cecco, 63 anos, a esfaqueou e fugiu com o dinheiro da vítima.

O acusado já havia sido preso em 2014, pelo crime de assalto a mão armada também a uma idosa, no distrito Santo Antônio do Canaã, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. Flávio Loureiro teve mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e é considerado foragido. Qualquer informação que ajude a polícia a localizá-lo pode acionar o Disque-denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

O BILHETE

Palavras escritas pela vítima pouco antes de morreu Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Bastante ferida com um corte no pescoço, a idosa chegou a escrever algumas informações sobre o criminoso em um caderno. Maria foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

VIZINHO ASSASSINO

De acordo com o delegado João Seidel, que está investigando o caso, Flávio era vizinho de Maria do Carmo. Ele trabalhava em uma empresa de concretagem na cidade e morava com uma avó. À polícia, a avó do acusado disse que o neto avisou, no dia seguinte ao crime, que tinha trabalhado e que iria para o município de Serra passar o fim de semana na casa da namorada. Investigações da PC, no entanto, apontam Flávio não compareceu à empresa em que trabalha.

MOTIVAÇÃO

Para a polícia, como Maria do Carmo já morou na Itália por quatro anos, Flávio Loureiro desconfiou que a idosa guardava dinheiro em casa ou mesmo que recebia quantias dos dois filhos que ainda ficaram no país europeu. A investigação aponta que cerca de 600 euros foram levados da casa da vítima.

'ESSA DOR NUNCA VAI ACABAR'

Parente da vitima, de 89 anos, contou o que viu do crime Crédito: TV Gazeta

Uma parente da vítima, de 89 anos, que não quis se identificar, disse que presenciou o crime e pediu ajuda a vizinhos. "Quando eu levantei para ir à cozinha, escutei um barulho e fui até a sala. Quando cheguei lá, vi um homem abraçado a ela e percebi o que estava acontecendo. Corri, passei debaixo de uma cerca e consegui falar com uma vizinha que Maria do Carmo estava caída na sala", disse.