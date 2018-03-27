Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foragido

Polícia identifica assassino de idosa em Colatina

Flávio Loureiro, 24 anos, é apontado pela Polícia Civil como autor do assassinato da idosa Maria do Carmo; vítima e acusados eram vizinhos

Publicado em 27 de Março de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 19:49
Flávio Loureiro, apontado pela polícia como autor do assassinato de uma idosa em Colatina Crédito: Polícia Civil | Divulgação
O acusado de matar uma idosa durante assalto em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, era vizinho da vítima. A informação é da Polícia Civil que identificou Flávio Loureiro, 24 anos, como autor do crime que chocou o bairro 15 de outubro. No dia 17 de março, Flávio invadiu a casa de Maria do Carmo Cecco, 63 anos, a esfaqueou e fugiu com o dinheiro da vítima. 
> Leia mais matérias de Polícia
O acusado já havia sido preso em 2014, pelo crime de assalto a mão armada também a uma idosa, no distrito Santo Antônio do Canaã, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. Flávio Loureiro teve mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e é considerado foragido. Qualquer informação que ajude a polícia a localizá-lo pode acionar o Disque-denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.
O BILHETE
Palavras escritas pela vítima pouco antes de morreu Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Bastante ferida com um corte no pescoço, a idosa chegou a escrever algumas informações sobre o criminoso em um caderno. Maria foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu.
VIZINHO ASSASSINO
De acordo com o delegado João Seidel, que está investigando o caso, Flávio era vizinho de Maria do Carmo. Ele trabalhava em uma empresa de concretagem na cidade e morava com uma avó. À polícia, a avó do acusado disse que o neto avisou, no dia seguinte ao crime, que tinha trabalhado e que iria para o município de Serra passar o fim de semana na casa da namorada. Investigações da PC, no entanto, apontam Flávio não compareceu à empresa em que trabalha. 
MOTIVAÇÃO
Para a polícia, como Maria do Carmo já morou na Itália por quatro anos, Flávio Loureiro desconfiou que a idosa guardava dinheiro em casa ou mesmo que recebia quantias dos dois filhos que ainda ficaram no país europeu. A investigação aponta que cerca de 600 euros foram levados da casa da vítima.
'ESSA DOR NUNCA VAI ACABAR'
Parente da vitima, de 89 anos, contou o que viu do crime Crédito: TV Gazeta
Uma parente da vítima, de 89 anos, que não quis se identificar, disse que presenciou o crime e pediu ajuda a vizinhos. "Quando eu levantei para ir à cozinha, escutei um barulho e fui até a sala. Quando cheguei lá, vi um homem abraçado a ela e percebi o que estava acontecendo. Corri, passei debaixo de uma cerca e consegui falar com uma vizinha que Maria do Carmo estava caída na sala", disse.
No momento em que a parente chegou com a vizinha na casa, o acusado já tinha fugido. "Quando retornei, o homem não estava mais lá. Maria do Carmo pediu um papel para escrever alguma coisa. Logo depois chegou uma ambulância para pegá-la. Essa dor nunca vai passar. Eu não posso mais ficar aqui", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados