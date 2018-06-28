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Polícia Civil faz mutirão de carteira de identidade em São Mateus

No evento, que é realizado até as 16h30 desta quinta, serão distribuídas 400 senhas, sendo 100 preferenciais

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 12:13
Polícia Civil faz mutirão para emissão de carteiras de identidade em São Mateus Crédito: Divulgação/PMV
A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (28), na Praça Amélia Boroto, em São Mateus, o mutirão para confecção de carteira de identidade. A ação é promovida pela PC, por meio da Superintendência de Polícia Técnico-científica (SPTC).
No evento, serão distribuídas 400 senhas, sendo 100 preferenciais. O mutirão será realizado até as 16h30 da tarde.
O superintendente da SPTC, delegado Danilo Bahiense, alerta que além da documentação exigida, o cidadão que for requerer a segunda via da carteira de identidade deve efetuar o pagamento de uma taxa.
Aqueles que tiveram o documento roubado ou furtado possuem isenção do pagamento da taxa. Nesse caso, é necessário a pessoa apresentar além da documentação exigida, o Boletim de Ocorrência informando o furto ou roubo, relatou.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Certidão de nascimento ou casamento (original ou autenticada);
- Uma foto 3x4;
- Comprovante de residência.
SERVIÇO
Dia: quinta-feira (28)
Horário: das 9h30 às 16h30
Local: Praça Amélia Boroto, em São Mateus. Ponto de referência: na saída para Guriri.
 

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