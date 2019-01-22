Polícia apreende 22 pássaros silvestres em Pancas

22 pássaros mantidos em cativeiro foram apreendidos em Pancas Crédito: Divulgação/SESP

Vinte e dois pássaros silvestres mantidos em cativeiro foram resgatados em Pancas, cidade no Noroeste do Estado, na manhã do último domingo (20). A apreensão aconteceu em uma casa localizada no bairro de Vila Verde, por policiais da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), após uma denúncia anônima.

De acordo com relato do denunciante, dois homens realizavam as capturas dos pássaros. Na residência, aprisionados em gaiolas, aves de quatro espécies diferentes: 19 coleiros, um bigodinho, um canário da terra e um melro – todos sem qualquer registro junto ao órgão ambiental responsável.

Os pássaros, incluindo uma fêmea de coleiro que estava com três filhotes na gaiola, foram encaminhados ao Centro de Reintrodução de Animais Silvestres (Cereias), em Aracruz, no Norte do Estado. Por lá, eles passarão por um tratamento a fim de serem reintroduzidos à natureza.