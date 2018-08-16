PM promove aulão de concurso para arrecadação de brinquedos no ES

Aulão de redação da PM Crédito: Divulgação

Noroeste do Estado, vai promover um aulão social para arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças deste ano. Serão 100 vagas para candidatos inscritos no concurso da PM. Haverá também um debate sobre os possíveis temas e dicas da prova. A Polícia Militar de Colatina , região, vai promover um aulão social para arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças deste ano. Serão 100 vagas para candidatos inscritos no concurso da PM. Haverá também um debate sobre os possíveis temas e dicas da prova.

De acordo com o idealizador da ação, o capitão Carlos Balbino, além de auxiliar os candidatos que farão o concurso, o objetivo é também arrecadar brinquedos para uma ação social. "Esse aulão também é destinado para a arrecadação de brinquedos para fazermos uma doação a crianças carentes", disse.

Para participar do aulão, os candidatos devem realizar a inscrição até a próxima sexta-feira (17), por meio no número (27) 9 8823-8829. A aula será realizada no sábado (18), das 08h às 16 horas, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Colatina.

PROJETO POLÍCIA ENSINA

A ação em Colatina faz parte do projeto Polícia Ensina, que já oferece aulas regulares para o concurso da PM nos municípios de Marilândia e Baixo Guandu. Ao todo são atendidos 150 alunos em Baixo Guandu e 70 alunos em Marilândia.

Criado em 2015, pelo capitão Carlos Balbino Serrano e pelo sargento Eliomar Dias, o projeto foi apoiado pelo Comando da Unidade para atender o público interno e externo com aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), concurso para o Curso de Habilitação de Sargento e de admissão de soldado e oficial combatente.

SERVIÇO

Aulão de redação da Polícia Militar

Dia: 18 de agosto

Horário: 8h às 16 horas

Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Colatina