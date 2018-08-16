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aulão social

PM promove aulão de concurso para arrecadação de brinquedos no ES

Serão 100 vagas para candidatos inscritos no concurso da PM. Haverá também um debate sobre os possíveis temas e dicas da prova

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 21:18
Aulão de redação da PM Crédito: Divulgação
A Polícia Militar de Colatina, região Noroeste do Estado, vai promover um aulão social para arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças deste ano. Serão 100 vagas para candidatos inscritos no concurso da PM. Haverá também um debate sobre os possíveis temas e dicas da prova.
De acordo com o idealizador da ação, o capitão Carlos Balbino, além de auxiliar os candidatos que farão o concurso, o objetivo é também arrecadar brinquedos para uma ação social. "Esse aulão também é destinado para a arrecadação de brinquedos para fazermos uma doação a crianças carentes", disse.
Para participar do aulão, os candidatos devem realizar a inscrição até a próxima sexta-feira (17), por meio no número (27) 9 8823-8829. A aula será realizada no sábado (18), das 08h às 16 horas, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Colatina.
PROJETO POLÍCIA ENSINA
A ação em Colatina faz parte do projeto Polícia Ensina, que já oferece aulas regulares para o concurso da PM nos municípios de Marilândia e Baixo Guandu. Ao todo são atendidos 150 alunos em Baixo Guandu e 70 alunos em Marilândia.
Criado em 2015, pelo capitão Carlos Balbino Serrano e pelo sargento Eliomar Dias, o projeto foi apoiado pelo Comando da Unidade para atender o público interno e externo com aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), concurso para o Curso de Habilitação de Sargento e de admissão de soldado e oficial combatente.
SERVIÇO
Aulão de redação da Polícia Militar
Dia: 18 de agosto
Horário: 8h às 16 horas
Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Colatina
Polícia promoverá aulão de redação para arrecadar brinquedos Crédito: Divulgação/PM

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