PM acusado de abusar de menina é ouvido em Fórum de Colatina

Rodrigo de Oliveira foi ouvido na tarde desta quinta-feira (19) no Fórum em Colatina. Ele está preso no Quartel do Comando Geral (QCG) da PM do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Brunela Alves

O policial militar Rodrigo de Oliveira Silva acusado de abusar de uma menina de 11 anos em Colatina e

em Vitória, foi ouvido na tarde desta quinta-feira (19), na audiência instrução e julgamento no Fórum em Colatina, região Noroeste do Estado.

A audiência aconteceu na 3ª Vara Criminal de Colatina, no Fórum Juiz João Claudio. O policial chegou ao local por volta de 13h40. Além dele, a adolescente vítima de abuso e a mãe dela também foram ouvidas separadamente pelo juiz. A menor foi ouvida com acompanhamento de uma conselheira tutelar, uma assistente social e uma psicóloga no processo que tramita em segredo de justiça.

O militar foi afastado de suas funções no dia 18 de maio. No dia anterior, ele foi flagrado enquanto se masturbava em frente a um colégio em Jardim Camburi. Uma estudante de Direito, que foi à instituição de ensino buscar o filho de 15 anos, flagrou o ato, fotografou e registrou um boletim de ocorrência.

Rodrigo Oliveira se entregou à polícia na última sexta-feira (25), em Colatina Crédito: Internauta/Gazeta Oline

Oliveira está

, em Maruípe, Vitória, desde o último dia 25 de maio. O suspeito se apresentou na 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi detido.

"Espero que ele continue preso", disse mãe de vítima

A reportagem do Gazeta Online conversou com a mãe da adolescente vítima dos abusos, que disse esperar que o suspeito fique preso.

"Espero que ele continue preso e se tiver mais algum caso, que apareça e faça a denúncia. Se depender de mim, ele não vai fazer mais vítimas. Será um pedófilo a menos na rua".

A mãe disse que a filha, que hoje tem 13 anos, não comenta com ela sobre o assunto.

"A minha filha não me relata a situação. Hoje vim aqui defendê-la e fazer a minha parte. Como mãe, eu estou fragilizada e com medo. Eu estou em tratamento contra depressão e ela está fazendo tratamento psicológico", informou.

A descoberta dos abusos aconteceu após a mãe encontrar um bilhete endereçado ao militar, que na época era seu vizinho, na mochila da adolescente no ano passado.

"Quando eu vi o bilhete, deduzi que poderia ser ele, pois vivia passando de cueca pela janela da casa. Minha filha confirmou. Então, o procurei e ele tentou me intimidar. Foi então que pedi ajuda no Conselho Tutelar e registrei um boletim de ocorrência na delegacia de Colatina, mas ele só foi transferido para Pancas. Os abusos aconteceram em 2016, quando ela tinha apenas 11 anos. Agora, só quero que ele pague por isso", contou.

A mãe disse que percebeu mudanças no comportamento da filha, mas achou que seria uma fase da adolescência.

"Minha filha mudou de repente. Começou a ficar agressiva e a chorar sem motivo. Porém, não me falava o que estava acontecendo. Eu acreditei que era fase de adolescente. Só fui entender o motivo quando descobri o bilhete", contou.

NOVA AUDIÊNCIA

Uma outra audiência de instrução e julgamento foi marcada para a próxima quarta-feira (25) no Fórum para ouvir as testemunhas de defesa do suspeito.