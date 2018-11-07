Perseguição policial termina em prisão de suspeito em Linhares

A Polícia apreendeu uma metralhadora de fabricação caseira e um revólver calibre 32, que estavam carregadas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Linhares, no Norte do Estado, pela disputa do tráfico de drogas trocaram tiros com a Polícia Militar durante uma patrulhamento em Nova Esperança, na tarde desta terça-feira (6). Suspeitos armados que planejavam invadir um bairro de, no, pela disputa do tráfico de drogas trocaram tiros com adurante uma patrulhamento em Nova Esperança, na tarde desta terça-feira (6).

De acordo com a PM, os militares se depararam com os acusados armados em um carro. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram fugir. Durante a perseguição, os suspeitos perderam o controle do veículo, bateram em uma moto e, em seguida, colidiram o carro na calçada.

Um dos acusados conseguiu fugir por um matagal. Já o outro, de 22 anos, foi detido. No carro, que tinha restrição de furto e roubo, os policiais encontraram uma metralhadora calibre 380, de fabricação caseira e um revólver calibre 32 carregados.