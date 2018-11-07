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Crime

Perseguição policial termina em prisão de suspeito em Linhares

O jovem, de 22 anos, informou aos militares que estava se reunindo com outros criminosos para invadir um bairro vizinho na disputa pelo tráfico de drogas

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:01
A Polícia apreendeu uma metralhadora de fabricação caseira e um revólver calibre 32, que estavam carregadas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Suspeitos armados que planejavam invadir um bairro de Linhares, no Norte do Estado, pela disputa do tráfico de drogas trocaram tiros com a Polícia Militar durante uma patrulhamento em Nova Esperança, na tarde desta terça-feira (6).
De acordo com a PM, os militares se depararam com os acusados armados em um carro. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram fugir. Durante a perseguição, os suspeitos perderam o controle do veículo, bateram em uma moto e, em seguida, colidiram o carro na calçada. 
Um dos acusados conseguiu fugir por um matagal. Já o outro, de 22 anos, foi detido. No carro, que tinha restrição de furto e roubo, os policiais encontraram uma metralhadora calibre 380, de fabricação caseira e um revólver calibre 32 carregados.
O jovem tinha passagem por recepção. Ele foi encaminhado à Delegacia de Linhares.

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