Perícia do acidente que matou piloto deve acontecer nesta terça-feira

Destroços do avião ficaram espalhados pela mata que fica ao lado da lavoura Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

Na tentativa de identificar a causa do acidente que matou o piloto Fernando Rodrigues Baia na manhã desta segunda-feira (21), a Polícia Civil e a Agência Nacional de Aviação (Anac) devem realizar perícias durante esta terça-feira (22). As equipes têm previsão para chegar ao distrito de Fátima, em Jaguaré, no Norte do Estado, pela manhã.

Até que se inicie a investigação, os destroços do avião devem continuar espalhados entre as árvores da mata fechada que fica ao lado da lavoura em que Fernando trabalhava pulverizando defensores agrícolas. De acordo com o gerente da fazenda, Fernando conhecia a área e já tinha realizado outros cinco trabalhos como esse na propriedade.

O piloto Fernando Rodrigues Baia fazia aplicação de defensivo agrícola em fazenda quando aconteceu o acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sem querer gravar entrevistas, o gerente também afirmou ter precisado da ajuda de 15 homens para chegar ao local da queda e resgatar o piloto, por causa da pouca visibilidade dentro da mata. Segundo ele, o piloto realizava o último voo da área total de pulverização, quando bateu na árvore e perdeu o controle da aeronave conhecida como pioner (Piper Pawnee 235) no meio agrícola.

O ACIDENTE

A queda do avião que comportava apenas Fernando Rodrigues Baia aconteceu por volta das 9h desta segunda-feira (21), depois do piloto colidir com uma árvore e perder o controle da aeronave. Com fraturas nas pernas e nos braços, o piloto chegou a ser socorrido com vida, mas morreu na ambulância, a caminho da Unidade Mista de Internação de Jaguaré.

Morador de Linhares, também no Norte do Estado, Fernando era nascido em Mantena (MG), cidade onde deve acontecer o velório e o enterro do piloto.