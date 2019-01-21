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Jaguaré

Perícia do acidente que matou piloto deve acontecer nesta terça-feira

Fernando Rodrigues Baia já tinha feito o trabalho outras vezes na propriedade em Jaguaré

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 20:19

Publicado em 

21 jan 2019 às 20:19
Destroços do avião ficaram espalhados pela mata que fica ao lado da lavoura Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte
Na tentativa de identificar a causa do acidente que matou o piloto Fernando Rodrigues Baia na manhã desta segunda-feira (21), a Polícia Civil e a Agência Nacional de Aviação (Anac) devem realizar perícias durante esta terça-feira (22). As equipes têm previsão para chegar ao distrito de Fátima, em Jaguaré, no Norte do Estado, pela manhã.
Até que se inicie a investigação, os destroços do avião devem continuar espalhados entre as árvores da mata fechada que fica ao lado da lavoura em que Fernando trabalhava pulverizando defensores agrícolas. De acordo com o gerente da fazenda, Fernando conhecia a área e já tinha realizado outros cinco trabalhos como esse na propriedade.
O piloto Fernando Rodrigues Baia fazia aplicação de defensivo agrícola em fazenda quando aconteceu o acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Sem querer gravar entrevistas, o gerente também afirmou ter precisado da ajuda de 15 homens para chegar ao local da queda e resgatar o piloto, por causa da pouca visibilidade dentro da mata. Segundo ele, o piloto realizava o último voo da área total de pulverização, quando bateu na árvore e perdeu o controle da aeronave conhecida como pioner (Piper Pawnee 235) no meio agrícola.
O ACIDENTE
A queda do avião que comportava apenas Fernando Rodrigues Baia aconteceu por volta das 9h desta segunda-feira (21), depois do piloto colidir com uma árvore e perder o controle da aeronave. Com fraturas nas pernas e nos braços, o piloto chegou a ser socorrido com vida, mas morreu na ambulância, a caminho da Unidade Mista de Internação de Jaguaré.
Morador de Linhares, também no Norte do Estado, Fernando era nascido em Mantena (MG), cidade onde deve acontecer o velório e o enterro do piloto.
Destroços do avião ficaram espalhados pela mata que fica ao lado da lavoura Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

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