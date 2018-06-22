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Tragédia em Linhares

Pedido para transferir pastora de presídio será feito semana que vem

Juliana Sales está detida no presídio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, desde a noite de terça-feira (19), acusada de conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 23:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 23:26
Pastora Juliana Sales na delegacia de Teófilo Otono Crédito: Umberto Lemos | InterTV
A Justiça do Estado do Espirito Santo deverá pedir a transferência da pastora Juliana Sales do presídio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, para o Espírito Santo somente na próxima semana. As informações foram confirmadas pela assessoria do TJES.
Pedido para transferir pastora de presídio será feito semana que vem
Ela foi detida na noite de terça-feira (19), acusada de conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim, em 21 de abril, em Linhares.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Durante o período em que Juliana estava na delegacia de Teófilo Otoni, um dos advogados de defesa informou que Juliana estava em estado de choque. Acompanhamos o tempo todo a pastora na delegacia até a ida para o presídio, por volta de 18h30 de quarta-feira (20). Ela está em estado de choque, no meio do tratamento psiquiátrico. Ela disse que não estava entendendo nada do que estava acontecendo e não tem participação na acusação, disse.
Com relação à transferência da pastora do presídio em Minas Gerais para o Espírito Santo, o advogado disse que não tinha informações. Não temos informações. Todas as providências em relação a defesa da Juliana estão sendo tomadas, finalizou.
PRESÍDIO NO ES
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que, se for acionada , poderá prestar apoio na transferência da pastora ao Estado. Além disso, uma avaliação será feita para determinar em qual dos quatro presídios femininos existentes no Estado a pastora poderá ser encaminhada.
São eles: Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e também a Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), que tem um presídio feminino.

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