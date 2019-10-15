Home
Pedestre coloca braço na frente de carro e provoca acidente na BR 101

Vídeo mostra um homem no acostamento da rodovia, em Jacupemba, distrito de Aracruz. Quando o veículo se aproxima, ele coloca o braço na frente. Na tentativa de desviar, a condutora do carro perde o controle da direção e sai da pista

Loreta Fagionato

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 10:33

 - Atualizado há 6 anos

Picape sofreu avarias após sair da pista na BR 101, em Aracruz Crédito: Internauta
Uma picape saiu da pista e a condutora ficou ferida após um acidente na Rodovia BR 101, em Jacupemba, distrito de Aracruz, Região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (15). E tudo aconteceu quando um senhor, que estava no acostamento, fingiu que ia entrar na frente do veículo, colocando o braço na frente.

Na tentativa de desviar do pedestre, a motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista até cair com a picape em uma pequena ribanceira do outro lado da pista.

A ação do pedestre e o acidente foram flagrados por um vídeo que circula nas redes sociais. Uma pessoa filma uma criança brincando quando, de repente, o senhor no acostamento vê que o automóvel se aproxima e coloca o braço na frente. No mesmo momento, a condutora desvia, perde o controle e sofre o acidente.

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, a saída de pista aconteceu no quilômetro 172, por volta de 15h40. Equipes de ambulância e um guincho da companhia estiveram no local, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A motorista do veículo de passeio foi atendida e encaminhada para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Já o automóvel foi retirado do local por um guincho. Não houve interdição de pista.

