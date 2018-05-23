Pastor George Alves é convocado para depor em CPI nesta semana

O senador Magno Malta (PR-ES) Crédito: Jefferson Rudy | Agência Senado

A CPI irá debater sobre abusos, violência e maus-tratos em crianças e adolescentes no Espírito Santo e terá a presença de autoridades, como o governador Paulo Hartung, o Secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, o Procurador-Geral de Justiça, Eder Pontes, o Superintendente da Polícia Federal, Wylis Antônio Lyra, o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, Juíza da Vara de Infância e Juventude, Gladys Pinheiros, e o delegado Especializado em Crianças e Adolescentes, Lorenzo Pazolini.

Além das autoridades, a CPI convocou acusados de crimes de pedofilia e violência contra crianças, entre eles, o pastor George, que é apontado pela polícia como assassino do enteado e do filho, em Linhares, e a esposa Juliana Sales. A audiência pretende, entre quinta (24) e sexta-feira (25), ouvir 20 pessoas.

Outros convocados, que serão ouvidos e confirmaram presença, são Ademir Lúcio Ferreia, acusado de assassinar a menina Tainá, o atleta olímpico Matheus Lara, primeiro delator de abuso sexual contra o ex-técnico da seleção brasileira de ginástica, Fernando Lopes.