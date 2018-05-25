Pastor é ameaçado de morte na cadeia após revelação de crimes

Georgeval Alves Rodrigues, o pastor George, ao chegar ao presídio em Viana Crédito: Reprodução

Horas após a Polícia Civil anunciar a conclusão de que o pastor George Alves, de 36 anos, estuprou, agrediu e queimou o filho, Joaquim Alves Sales, 3 anos, e o enteado, Kauã Sales Butkovsky, 6, o acusado foi ameaçado de morte pelos presos do Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II). As ameaças foram feitas aos gritos, causando medo no pastor e nos colegas de cela.

De acordo com um funcionário do presídio, que preferiu não se identificar, por questão de segurança George ficou instalado em uma ala destinada a presos de menor periculosidade desde que chegou ao CDPV II, no dia 28 de abril. Na ocasião, ele foi detido acusado de atrapalhar as investigações.

Na ala onde George está há presos por não pagar pensão alimentícia, acusados pela Lei Maria da Penha, detentos provisórios e com curso superior.

Cada cela contém dois beliches e um colchão, que são colocados no chão, para abrigar cinco presos.

O pastor divide o espaço com médicos presos na operação Lama Cirúrgica, que aconteceu em janeiro desde ano e investiga o esquema onde materiais hospitalares usados eram revendidos para hospitais privados, planos de saúde e médicos.

George sempre alegou inocência aos presos. Desde que chegou, manteve a versão de acidente que ele falou para a polícia e para a imprensa. Ele costuma ficar quieto, na dele, e lendo a Bíblia. Chegou a fazer orações aos presos. Mas me chamou atenção a tranquilidade dele. Quem é preso injustamente não fica tão tranquilo, contou o funcionário do CDPV II.

O funcionário explicou que a Penitenciária Estadual de Vila Velha V é responsável por abrigar presos acusados de crimes sexuais e que o pastor não foi levado para o presídio porque até então a polícia não havia confirmado as acusações de estupro contra as crianças. Segundo ele, após a divulgação das acusações da polícia, o pastor deverá ser transferido.

O secretário da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, explicou, em entrevista à CBN, que George não tem acesso a nenhuma informação que foi divulgada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Ele está isolado. Eu tenho tratado isso com nosso secretário de Justiça. Está em local seguro, para que a integridade física dele seja garantida. Ele não tem essas informações ainda, declarou.

O funcionário da CDPV II informou que há televisão na ala de presos de menor periculosidade, onde George foi instalado. Mas a TV não possui antena, sendo utilizada apenas para a exibição de filmes. Na ala de presos comuns existe uma televisão com antena, mas o funcionário contou que a TV é desligada quando começam os noticiários.

Mesmo com cuidado para que eles não tenham informações externas, muitos detentos saem da cadeia para ir aos fóruns. Nesse percurso, eles conseguem informações com familiares e advogados.

Foi assim que eles descobriram a acusação contra o pastor. Na volta para o CDPV, os detentos comuns iniciaram um motim, gritando várias ameaças de morte ao pastor. Ele sentiu medo. Os outros que estão presos com ele também ficaram com medo, revelou.

A ROTINA DE GEORGE

Segurança

Por segurança, George ficou em uma ala para presos de menor periculosidade da CDPV II desde o dia 28 de abril.

Com médicos

Na ala, longe dos presos chamados comuns, há detidos pela Lei Maria da Penha, por não pagar pensão alimentícia, presos provisórios e com curso superior. George divide cela com médicos presos na operação Lama Cirúrgica.

Inocência

Desde que chegou, George alega inocência. Ele é calado e costuma ler a Bíblia. Sua tranquilidade chamou a atenção de funcionários do CDPV II.

Oração

O pastor fez grupos de oração na ala onde está e chegou a orar por alguns presos individualmente. De início, os detentos acreditaram na versão de acidente que ele alegou.

Banho de Sol

A cela de George tem quadra separada para banho de sol. Inicialmente, ele alegou que não se sentia ameaçado ao sair da cela para tomar sol.

Sem notícias

O acusado não tem informações de noticiários. A televisão que fica na ala de George, do lado de fora da cela, transmite apenas filmes. Os presos se revezam em um canto da cela onde conseguem ver a TV parcialmente.

Ameaças

Na tarde de quarta-feira (23), presos que foram à fóruns tiveram informações sobre as acusações de George. À noite, detentos gritaram várias ameaças de morte contra o pastor, que se mostrou temeroso pela primeira vez.