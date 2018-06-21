'Pastor ceifou a vida dos menores para se utilizar da tragédia', diz decisão

George Alves estuprou e matou o enteado, Kauã, 6, e o filho Joaquim, 3 Crédito: Marcelo Prest | Arquivo

Mais uma revelação da decisão judicial, que determinou a prisão preventiva da pastora Juliana Salles , torna a morte dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, ainda mais chocante. A investigação aponta que, mesmo conhecendo todo o histórico de George, a esposa o apoiava em seus propósitos em ascender na igreja, angariando fiéis e assim qualidade de vida financeira até então não experimentada por eles.

Em outro trecho da decisão consta uma das partes mais fortes: o pastor George, em parceria com a pastora Juliana, buscava uma ascensão religiosa e aumento expressivo de arrecadação de valores por fiéis e, para esta finalidade, ceifou a vida dos menores Kauã e Joaquim para se utilizar da tragédia em seu favor.

De acordo a decisão judicial, a pastora tinha ciência do comportamento sexual incompatível com a pregação do marido, já que em troca de mensagens a mesma dizia ter nojo e ele dizia se sentir imundo e um lixo por seus comportamentos.

PASTORA SABIA DOS ABUSOS

Num dos episódios narrados na decisão, o magistrado afirma que Juliana tinha conhecimento dos supostos abusos sexuais sofridos pelos seus filhos e vítimas, tanto que em uma conversa entre os acusados (ela e o marido), a vítima Kauã, 6, reagiu emocionalmente após ter sofrido maldades por parte de dois caras na piscina, entretanto, eles não tomaram qualquer medida ou providência em relação ao ocorrido.

Numa decisão de quatro páginas, o juiz André Dadalto cita que Juliana sabia dos desvios de caráter do marido, a iniciar pela diferença de tratamento entre os filhos do casal e o enteado, inclusive que deixava faltar alimento, medicamento e atendimento médicos a elas.

A decisão judicial informa que a pastora tinha ciência do comportamento sexual incompatível com a pregação do marido, já que em troca de mensagens a mesma dizia ter nojo e ele dizia se sentir imundo e um lixo por seus comportamentos.

ABUSOS ANTERIORES

De acordo com a decisão judicial, os irmãos Kauã e Joaquim, 3, já haviam relatado na escola os abusos sexuais sofridos . A vítima Kauã em certas ocasiões chorava desesperadamente, mas alegava aos seus professores que não podia relatar a motivação.

A narrativa prossegue afirmando que Joaquim, também na escola, relatava que sofria abusos sexuais, quando então os acusados lá compareceram no estabelecimento de ensino afirmando que os abusos não eram praticados no âmbito doméstico e familiar. Segundo as investigações, o casal tentava direcionar a culpa das agressões ao menino para outra criança de 5 anos de idade.

Outra revelação contida na decisão torna o caso ainda mais estarrecedor. Após a morte dos irmãos, o casal esteve junto na casa para alterar a cena do crime e jogaram objetos no quarto das crianças e retiraram quase todos os objetos da mesma, inclusive lençóis e demais roupas de cama, entregando-os a terceiros para serem lavados.

CONTRADIÇÃO

O juiz André Dadalto fez questão de ressaltar que os depoimentos prestados por Juliana são contraditórios com os laudos e relatórios feitos nos telefones dela e do marido. Nos depoimentos à polícia, ele (George) dizia ser um bom pai e ter relação harmoniosa com a família, o que não se coaduna com as mensagens trocadas por eles, que demonstram que tinha uma relacionamento conturbado e um desprezo de George pelas crianças, nas palavras do magistrado.

Ainda de acordo com o juiz, que baseou sua decisão nos relatos do Ministério Público do Estado, Juliana demonstrou tranquilidade diante de conversas que teve com sua mãe, nas quais relata que dormiu bem após o ocorrido.

Numa outra mensagem enviada ao marido quando ele foi intimado a prestar depoimento Juliana diz: Eu não estou preparada para dar errado, assim como afirmou, em conversa com pastores, demonstrando nervosismo, que não sei se vou conseguir ser forte até o final.

DEFESA

Os advogados de defesa que representam o pastor Georgeval Alves e também a esposa dele, a pastora Juliana Salles, que foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na noite de terça-feira, disseram que ela não estava foragida ou escondida. A defesa informa que, ao contrário das informações que estão sendo veiculadas, Juliana não se encontrava foragida ou escondida, uma vez que a mesma sequer era investigada ou tida como suspeita da morte dos filhos, conforme concluiu a própria investigação da Polícia Civil de Linhares, afirmaram os advogados, em comunicado enviado à imprensa.

Segundo a defesa, a pastora estava em Teófilo Otoni para acompanhamento médico e psiquiátrico em virtude dos fatos ocorridos, uma vez que vinha sendo ameaçada de morte na cidade de Linhares, o que a impedia de se locomover até mesmo para ir ao médico. Na cidade de Teófilo Otoni, a mesma também estava sendo acompanhada por seus pastores e sendo cuidada por eles, inclusive frequentando cultos, o que afasta qualquer versão de que a mesma tivesse o animus (vontade) de se esconder ou fugir, diz a nota da defesa.

A pastora é mãe dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos que morreram carbonizados no dia 21 de abril, na casa onde eles moravam, no Centro de Linhares.

Juliana foi presa na casa de um dos pastores da Igreja Vida e Paz, onde estava com o filho de 2 anos. Questionado sobre as acusações que pesam sobre a pastora, o advogado Helbert Gonçalves, informou que a defesa ainda não teve acesso às informações. Não tivemos acesso ainda... Tão logo tenhamos, iremos nos manifestar. Não esperávamos nada contra a Juliana. Ela não era investigada, acusada ou outra coisa parecida. Ela nem estava na cidade no dia dos fatos", disse.