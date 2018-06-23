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Desaparecido

Pai encontra filho morto em matagal em Conceição da Barra

A vítima estava desaparecida. De acordo com a PM, o pai informou que o homem era usuário de drogas

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 18:05
Sirene Crédito: Reprodução
Um homem de 26 anos, que estava desaparecido, foi encontrado pelo pai morto em um matagal no município de Conceição da Barra, região Norte do Estado.
A vítima estava desaparecida desde quarta-feira (20) e a família já havia registrado um boletim de ocorrência.
O próprio pai compareceu ao Destacamento da Polícia Militar, no distrito de Braço do Rio, na manhã de sexta-feira (22) para informar que o corpo do filho foi encontrado em um matagal, próximo ao bairro Pinheiros.
A viatura da PM foi ao local e constatou que havia um corpo a cerca de 150 metros da BR 101 no matagal, próximo ao bairro Pinheiros. O local isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
De acordo com a perícia, a vítima apresentava varias lesões na parte de trás da cabeça, que poderiam ser provenientes de pauladas, e ou, pedradas.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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