Pai encontra filho morto em matagal em Conceição da Barra

Sirene Crédito: Reprodução

Um homem de 26 anos, que estava desaparecido, foi encontrado pelo pai morto em um matagal no município de Conceição da Barra, região Norte do Estado.

A vítima estava desaparecida desde quarta-feira (20) e a família já havia registrado um boletim de ocorrência.

O próprio pai compareceu ao Destacamento da Polícia Militar, no distrito de Braço do Rio, na manhã de sexta-feira (22) para informar que o corpo do filho foi encontrado em um matagal, próximo ao bairro Pinheiros.

A viatura da PM foi ao local e constatou que havia um corpo a cerca de 150 metros da BR 101 no matagal, próximo ao bairro Pinheiros. O local isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

De acordo com a perícia, a vítima apresentava varias lesões na parte de trás da cabeça, que poderiam ser provenientes de pauladas, e ou, pedradas.