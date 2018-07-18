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Pai encontra filho afogado embaixo de ponte em São Domingos do Norte

A vítima de afogamento estava desaparecida desde o último sábado (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 17:21

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 17:21

Um pai encontrou o filho que estava desaparecido há quatro dias, afogado embaixo de uma ponte na manhã desta quarta-feira (18), em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado. 
De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Rodrigo da Silva Santos, 25 anos, que foi encontrado boiando no córrego São José do Honorato, no distrito de São José do Honorato. A ponte onde passa o rio não há proteção de guarda-corpo.
Os militares informaram que a vítima é morador da região e a família já havia registrado o desaparecimento dele desde o último sábado (14). O corpo não apresentava sinais de violência.
De acordo com o pai da vítima, Valdeci Soares dos Santos, 61 anos, o filho ingeriu bebida alcoólica e pode ter se desequilibrado e caído no córrego.
"Eu acredito que ele não tenha visto onde estava pisando e caiu, porque à noite é escuro e ele tinha bebido. Ele foi em uma lanchonete comprar quatro lanches na noite de sábado (14). Meu outro filho foi buscá-lo, mas ele disse que era só para levar o lanche, porque iria ficar bebendo lá e depois voltaria andando para casa. Depois disso, ele desapareceu. Nós procuramos, mas só encontramos hoje. Para chegar até minha casa, precisava atravessar a ponte, que não tem proteção nenhuma. Acho que foi aí que ele caiu. É muito triste saber que isso aconteceu", disse.
A Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil para recolherem o corpo.
Os peritos informaram que o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
 
 

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