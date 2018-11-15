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Tragédia em Linhares

Pai de Kauã sobre nova prisão de pastora: 'Era só questão de tempo'

Rainy Butkovsky comemora prisão, mas reforça tristeza pela perda do filho: 'É claro que feliz a gente nunca vai ficar porque eu perdi um filho e isso é uma tristeza muito grande no meu coração'

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 21:44
Kauã Salles Butkovsky e Rainy Butkovsky Crédito: Arquivo Pessoal
O empresário Rainy Butkovsky, pai biológico de Kauã Salles Butkovsky, comentou sobre a nova prisão da pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos,  na tarde desta quarta-feira (14).
Era só uma questão de tempo a prisão dela. É o que esperávamos mesmo. Graças a Deus...é menos uma preocupação agora. É claro que feliz a gente nunca vai ficar porque eu perdi um filho e isso é uma tristeza muito grande no meu coração
Rainy também comentou a decisão do juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares de conceder a liberdade provisória para a pastora há uma semana, no dia 7 de novembro.
"É muito contraditório o juiz mandar soltar diante de tantas provas de que ela foi conivente e colocando esse monstro de novo na rua. Mas, agora estamos no processo e vamos poder acompanhar todo o caso de perto vendo a justiça ser feita", disse.
O advogado Siderson Vitorino, que representa a família de Rainy Butkovsky, foi autorizado a entrar no processo, através de uma decisão judicial, na última quarta-feira (07), e disse que vai comparecer em Linhares na próxima semana. "Na próxima semana vamos buscar o acesso aos autos na cidade", disse.

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