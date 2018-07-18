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Menina pode estar grávida

Pai acusado de estuprar filha é encontrado morto em presídio no ES

A menina ainda pode estar grávida do pai, segundo informações da Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 18:18

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 18:18

Sistema prisional Crédito: Pixabay
O homem de 50 anos, que foi preso após ser acusado de estuprar a própria filha, uma adolescente de 16 anos, foi encontrado morto dentro do presídio em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado. A menina ainda pode estar grávida do pai, segundo informações da Polícia Civil.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que registrou, nesta terça-feira (17), a morte do interno, que estava preso no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN) desde a última sexta-feira (13), e todas as providências legais cabíveis já foram adotadas. A Corregedoria da Sejus também instaurou procedimento de apuração da ocorrência.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina. 
O CASO 
O caso foi registrado em São Gabriel da Palha e o acusado foi preso na última sexta-feira (14) e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN). 
Segundo as investigações, os funcionários da escola onde a adolescente estuda acionaram o Conselho Tutelar após notar que a menina estava com comportamento diferente. A menor apresentava sinais de tristeza e passou a ficar introvertida na sala e aula.
O Conselho Tutelar conversou com a adolescente e ela foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. A menina informou que os abusos começaram quando ela tinha 12 anos de idade, após a morte da mãe, onde passou a morar com o pai e dois irmãos de 12 e 14 anos.
A adolescente foi encaminhada na sexta-feira (13) para fazer exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O laudo apontou que a jovem apresentava sintomas de gravidez e ela foi encaminhada para fazer exame ginecológico e de DNA.
De acordo com o Conselho Tutelar, a adolescente está em um abrigo do município. Já os irmãos foram entregues aos cuidados de familiares.
POLÍCIA CIVIL
Durante o cumprimento do mandado de prisão, o pai ainda tentou fugir, mas foi detido e levado para a delegacia e, em seguida, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde estava desde a última sexta-feira (13). A Polícia Civil informou que o caso continua sob investigação.

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