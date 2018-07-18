Pai acusado de estuprar filha é encontrado morto em presídio no ES

Sistema prisional Crédito: Pixabay

O homem de 50 anos, que foi preso após ser acusado de estuprar a própria filha, uma adolescente de 16 anos, foi encontrado morto dentro do presídio em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado. A menina ainda pode estar grávida do pai, segundo informações da Polícia Civil.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que registrou, nesta terça-feira (17), a morte do interno, que estava preso no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN) desde a última sexta-feira (13), e todas as providências legais cabíveis já foram adotadas. A Corregedoria da Sejus também instaurou procedimento de apuração da ocorrência.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina.

O CASO

O caso foi registrado em São Gabriel da Palha e o acusado foi preso na última sexta-feira (14) e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN).

Segundo as investigações, os funcionários da escola onde a adolescente estuda acionaram o Conselho Tutelar após notar que a menina estava com comportamento diferente. A menor apresentava sinais de tristeza e passou a ficar introvertida na sala e aula.

O Conselho Tutelar conversou com a adolescente e ela foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. A menina informou que os abusos começaram quando ela tinha 12 anos de idade, após a morte da mãe, onde passou a morar com o pai e dois irmãos de 12 e 14 anos.

A adolescente foi encaminhada na sexta-feira (13) para fazer exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O laudo apontou que a jovem apresentava sintomas de gravidez e ela foi encaminhada para fazer exame ginecológico e de DNA.

De acordo com o Conselho Tutelar, a adolescente está em um abrigo do município. Já os irmãos foram entregues aos cuidados de familiares.

POLÍCIA CIVIL