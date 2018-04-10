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Demora no atendimento

Pacientes usam bancos de hospital para fechar rua em Linhares

O protesto foi realizado na noite desta segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, algumas pessoas disseram que esperavam atendimento no HGL desde as 9 horas

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 12:42
Pacientes usam bancos de hospital para fechar rua em Linhares Crédito: Foto internauta
Cerca de 50 pessoas que aguardavam atendimento no Hospital Geral de Linhares (HGL), Norte do Estado, fizeram um protesto na noite desta segunda-feira (9) por causa da demora no atendimento. Segundo a Polícia Militar, algumas disseram que esperavam desde as 9 horas. Revoltadas, elas pegaram os bancos do hospital e colocaram no meio da Rua Capitão José Maria, impedindo o tráfego de veículos.
A manifestação começou por volta das 19 horas. Após 40 minutos de interdição, responsáveis pelo hospital se comprometeram a reforçar o atendimento médico, de acordo com o boletim policial. A manifestação, então, foi encerrada.
PREFEITURA DE LINHARES
Por meio de nota, a Prefeitura de Linhares informou que a direção do Hospital Geral de Linhares repudia todo e qualquer ato de vandalismo, e ressalta que, se identificados, os autores podem responder criminalmente.
A direção do HGL reforça que, apesar da demora, todos os pacientes receberam atendimento.

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