Pacientes criticam demora para retirada de remédios em farmácia no ES

Fachada da Farmácia Municipal de Colatina, no centro da cidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado, estão enfrentando na farmácia municipal, que fica no centro da cidade. Apenas nesta terça-feira (13), diversas pessoas relataram os problemas que enfrentam quando vão ao local. Imagina esperar horas em pé e sem água apenas para conseguir um remédio. Esta é a situação que muitos moradores de, nodo Estado, estão enfrentando na farmácia municipal, que fica no centro da cidade. Apenas nesta terça-feira (13), diversas pessoas relataram os problemas que enfrentam quando vão ao local.

Dona de casa, Jandira Malagutti já precisou comprar os medicamentos em uma farmácia comercial duas vezes devido à demora. “Por causa do meu problema na coluna, não aguento ficar tanto tempo esperando, ainda mais em pé, sem bebedouro e sem banheiro para usar”, disse ela, que tentava retirar três remédios.

Já de saída, a costureira Roseni Santos conseguiu o que precisava, mas só depois de longa espera. “Cheguei aqui há duas horas e toda vez é a mesma coisa. Eu acho um absurdo! Tem mãe que larga o filho em casa, tem idoso que fica esperando muito tempo. Para quem trabalha também é um problema, porque perde o dia todo. É muito descaso”, reclamou.

A lentidão do programa utilizado na farmácia é a principal causa da demora, de acordo com a analista de gestão Camile Guidone. “Esse sistema nacional do Ministério da Saúde é online e por isso ele às vezes fica mais lento. Já relatamos essa dificuldade e o governo está tentando fazer com que ele fique mais ágil”, explicou.

Apesar do quadro de funcionários da farmácia municipal de Colatina estar completo, ela também orienta a população a procurar as outras sete unidades de saúde, localizadas nos bairros Carlos Germano Naumann, Vila Lenira, Ayrton Senna, Santo Antônio, Columbia, Maria das Graças e Bela Vista. Todas com horário de funcionamento das 7h às 11h e das 12h às 16h, em dias úteis.

DIFICULDADE EM LINHARES

Linhares, no Norte do Estado, também está enfrentando problemas com a lentidão no atendimento. Durante a última sexta-feira (8), a equipe de reportagem do Gazeta Online conversou com pessoas que estavam aguardando em média três horas para serem atendidas. Quem procura a farmácia estadual de, nodo Estado, também está enfrentando problemas com a lentidão no atendimento. Durante a última sexta-feira (8), a equipe de reportagem do Gazeta Online conversou com pessoas que estavam aguardando em média três horas para serem atendidas.

De acordo com os pacientes, falta funcionários para agilizar o atendimento. “Tem três horas que só tem uma pessoa trabalhando para atender todo mundo. Ninguém vem aqui por brincadeira, vem porque necessita; e acaba passando mal, sofrendo humilhação”, desabafou a aposentada de 67 anos Maria Oscarina de Fárias.