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Norte do ES

Ossada é encontrada em córrego de Colatina

A Polícia Civil informou que um exame de DNA deverá ser feito para identificar a vítima e as causas da morte

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 19:03
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Uma ossada foi encontrada coberta por um colchão em um córrego de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. 
De acordo com a Polícia Militar (PM), uma mulher informou aos militares que o corpo de um rapaz, que estava desaparecido e era envolvido com o tráfico de drogas no bairro Ayrton Senna, estaria sob uma ponte próximo a uma escola agrícola, no distrito de Itapina. 
Quando os militares foram ao local para verificarem as informações passadas pela mulher encontraram uma ossada humana no leito do Córrego São João Pequeno, que estava coberto por um colchão e com várias pedras em cima.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
A Polícia Civil informou que um exame de DNA deverá ser feito para identificar a vítima e as causas da morte.

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