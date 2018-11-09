Os transtornos da chuva na região Norte e Noroeste do ES

A entrada da rua que dá acesso ao Hospital Osvaldo Lanshi em Ibiraçu foi interditada Crédito: Defesa Civil/Ibiraçu

O grande volume de chuvas que atinge o Espírito Santo causou transtornos em alguns municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (9). Veja:

ARACRUZ

Defesa Civil Municipal, o volume de chuvas nas ultimas 24 horas chegou a 185,64 mm. Já a previsão para as próximas 24 horas é que o volume chegue a 35 mm. De acordo o relatório parcial divulgado às 18 horas desta sexta-feira (9), pela, o volume de chuvas nas ultimas 24 horas chegou a 185,64 mm. Já a previsão para as próximas 24 horas é que o volume chegue a 35 mm.

Ao todo, 80 pessoas estão desabrigadas e desalojadas no Bairro Morobá e foram encaminhadas para a escola municipal da localidade. As 20 famílias estão recebendo apoio em saúde, assistência social e alimentação, além de um espaço adequado para passarem a noite, de acordo com a prefeitura.

Nas últimas 24h foram registradas 10 ocorrências. Na sede do município houve queda de muros e deslizamento de terra, mas ninguém foi atingido.

No distrito de Guaraná houve queda de barreira na rodovia ES 010. A situação já foi normalizada e o tráfego de veículos está liberado.

Já na região de Santa Rosa, o trecho da ES 124 que liga a sede do município ao distrito ficou completamente alagado, o que impediu o tráfego.

Unidades de Saúde

Durante o final de semana os moradores da sede do município poderão procurar a Unidade de Saúde do Vila Rica em casos de emergência, segundo a prefeitura. Já no litoral, o atendimento será no Pronto Atendimento de Barra do Riacho. O atendimento nesses locais será das 07 às 19h.Já nos distritos de Guaraná e Jacupemba, a população poderá acionar a Defesa Civil Municipal, através do número de plantão: 27 9 9963 0321.

Arrecadação de alimentos

Para auxiliar o atendimento à população foi organizado alguns pontos para arrecadação de alimentos. As doações acontecem no Shopping Oriund, na sede dos Escoteiros, bairro Jequitibá, na Secretaria de Turismo e Cultura, centro de Aracruz, e em todos os apoios regionais de Aracruz, das 09 às 18h.

Abastecimento de água normalizado

O abastecimento de água, que havia sido interrompido na manhã desta sexta-feira (09), foi normalizado. De acordo com o SAAE, a interrupção no abastecimento foi necessária, devido problemas técnicos na captação de água bruta. Uma equipe técnica esteve no local para resolver o problema.

JOÃO NEIVA

No município foi registrado o volume de 90.53 mm de chuva nas últimas 24 horas e há vários pontos de alagamentos, de acordo com a Defesa Civil.

A coordenadora municipal Cármem Lucia Barros informou que 16 pessoas ficaram desalojadas, duas ficaram desabrigadas e o nível dos rios Piraqueaçu e Clótário subiram.

"Os desalojados não quiseram ir para abrigos e foram encaminhadas para casa de parentes. Os dois desabrigados receberam o benefício do aluguel social para mudarem de casa. Agora, estamos monitorando o nível dos rios Piraqueaçu e Clotário que subiram", disse.

Foram registrados deslizamento de terra no bairro Piraqueaçu, quedas de árvores e alagamentos em ruas nos bairros Demétrio Ribeiro, Acioli, Cristal e Vila Nova Debaixo.

IBIRAÇU

Em Ibiraçu, a Defesa Civil registrou 164,02 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. De acordo com o coordenador municipal de proteção e Defesa Civil Ailton Della Valentina, uma queda de barreiras danificou uma casa no bairro Aricanga e deixou duas pessoas desalojadas. Também houve queda de árvores e muros na sede do município.

"Um casal teve a parte debaixo da casa danificada e precisou mudar de casa. Não temos nenhum desabrigado, por enquanto".

Uma rua cedeu e precisou ser interditada, no bairro Ericina. Ela era o principal acesso ao Hospital Osvaldo Lanshi. "Interditamos a Rua dos Martins Pecadores e fizemos uma entrada alternativa pelos fundos do Hospital. ", explicou.

Já os Rios Taquarassu e Perobas subiram, de acordo com o coordenador, mas não chegaram a transbordar.

LINHARES

O coordenador da Defesa Civil Antônio Carlos dos Santos informou nas últimas 24 horas, choveu 137 milímetros até a manhã desta sexta-feira (09) e duas famílias ficaram desalojadas.

"Ontem (quinta-feira) registramos casas alagadas no distrito de Rio Quartel e as paredes de duas residências desabaram no bairro Planalto. Duas famílias ficaram desalojadas e foram para a casa de parentes. Na manhã desta sexta-feira (09), registramos água no acostamento do km 128 da BR 101".

Sobre o alagamento na BR 101, a concessionária Eco101, que administra a rodovia, informou que o acúmulo de água invadiu parcialmente a rodovia, interditando o sentido sul e o fluxo de veículo precisou seguir por um desvio neste trecho, sem prejuízo ao tráfego.

A Eco 101 ressaltou que já fez intervenções no trecho e que há uma equipe no local avaliando novas possíveis melhorias e destaca, ainda, que de acordo com média prevista pela climatologia, já choveu em apenas um dia mais de 100 milímetros, sendo que a média mensal registrada é de cerca de 200 milímetros distribuídos em 30 dias.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Os rios que cortam o município seguem o percurso com o nível de água considerado normal, de acordo com a Defesa Civil municipal, que informou que está realizando os monitoramentos necessários e, em caso de qualquer indicativo de risco, imediatamente será emitido comunicado de alerta.