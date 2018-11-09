Os transtornos da chuva na região Norte e Noroeste do ES

O grande volume de chuvas que atinge o Espírito Santo causou transtornos em alguns municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (9). Veja:
ARACRUZ
De acordo o relatório parcial divulgado às 18 horas desta sexta-feira (9), pela Defesa Civil Municipal, o volume de chuvas nas ultimas 24 horas chegou a 185,64 mm. Já a previsão para as próximas 24 horas é que o volume chegue a 35 mm.
Ao todo, 80 pessoas estão desabrigadas e desalojadas no Bairro Morobá e foram encaminhadas para a escola municipal da localidade. As 20 famílias estão recebendo apoio em saúde, assistência social e alimentação, além de um espaço adequado para passarem a noite, de acordo com a prefeitura.
Nas últimas 24h foram registradas 10 ocorrências. Na sede do município houve queda de muros e deslizamento de terra, mas ninguém foi atingido.
No distrito de Guaraná houve queda de barreira na rodovia ES 010. A situação já foi normalizada e o tráfego de veículos está liberado.
Já na região de Santa Rosa, o trecho da ES 124 que liga a sede do município ao distrito ficou completamente alagado, o que impediu o tráfego.
Unidades de Saúde
Durante o final de semana os moradores da sede do município poderão procurar a Unidade de Saúde do Vila Rica em casos de emergência, segundo a prefeitura. Já no litoral, o atendimento será no Pronto Atendimento de Barra do Riacho. O atendimento nesses locais será das 07 às 19h.Já nos distritos de Guaraná e Jacupemba, a população poderá acionar a Defesa Civil Municipal, através do número de plantão: 27 9 9963 0321.
Arrecadação de alimentos
Para auxiliar o atendimento à população foi organizado alguns pontos para arrecadação de alimentos. As doações acontecem no Shopping Oriund, na sede dos Escoteiros, bairro Jequitibá, na Secretaria de Turismo e Cultura, centro de Aracruz, e em todos os apoios regionais de Aracruz, das 09 às 18h.
Abastecimento de água normalizado
O abastecimento de água, que havia sido interrompido na manhã desta sexta-feira (09), foi normalizado. De acordo com o SAAE, a interrupção no abastecimento foi necessária, devido problemas técnicos na captação de água bruta. Uma equipe técnica esteve no local para resolver o problema.
JOÃO NEIVA
No município foi registrado o volume de 90.53 mm de chuva nas últimas 24 horas e há vários pontos de alagamentos, de acordo com a Defesa Civil.
A coordenadora municipal Cármem Lucia Barros informou que 16 pessoas ficaram desalojadas, duas ficaram desabrigadas e o nível dos rios Piraqueaçu e Clótário subiram.
"Os desalojados não quiseram ir para abrigos e foram encaminhadas para casa de parentes. Os dois desabrigados receberam o benefício do aluguel social para mudarem de casa. Agora, estamos monitorando o nível dos rios Piraqueaçu e Clotário que subiram", disse.
Foram registrados deslizamento de terra no bairro Piraqueaçu, quedas de árvores e alagamentos em ruas nos bairros Demétrio Ribeiro, Acioli, Cristal e Vila Nova Debaixo.
IBIRAÇU
Em Ibiraçu, a Defesa Civil registrou 164,02 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. De acordo com o coordenador municipal de proteção e Defesa Civil Ailton Della Valentina, uma queda de barreiras danificou uma casa no bairro Aricanga e deixou duas pessoas desalojadas. Também houve queda de árvores e muros na sede do município.
"Um casal teve a parte debaixo da casa danificada e precisou mudar de casa. Não temos nenhum desabrigado, por enquanto".
Uma rua cedeu e precisou ser interditada, no bairro Ericina. Ela era o principal acesso ao Hospital Osvaldo Lanshi. "Interditamos a Rua dos Martins Pecadores e fizemos uma entrada alternativa pelos fundos do Hospital. ", explicou.
Já os Rios Taquarassu e Perobas subiram, de acordo com o coordenador, mas não chegaram a transbordar.
LINHARES
O coordenador da Defesa Civil Antônio Carlos dos Santos informou nas últimas 24 horas, choveu 137 milímetros até a manhã desta sexta-feira (09) e duas famílias ficaram desalojadas.
"Ontem (quinta-feira) registramos casas alagadas no distrito de Rio Quartel e as paredes de duas residências desabaram no bairro Planalto. Duas famílias ficaram desalojadas e foram para a casa de parentes. Na manhã desta sexta-feira (09), registramos água no acostamento do km 128 da BR 101".
Sobre o alagamento na BR 101, a concessionária Eco101, que administra a rodovia, informou que o acúmulo de água invadiu parcialmente a rodovia, interditando o sentido sul e o fluxo de veículo precisou seguir por um desvio neste trecho, sem prejuízo ao tráfego.
A Eco 101 ressaltou que já fez intervenções no trecho e que há uma equipe no local avaliando novas possíveis melhorias e destaca, ainda, que de acordo com média prevista pela climatologia, já choveu em apenas um dia mais de 100 milímetros, sendo que a média mensal registrada é de cerca de 200 milímetros distribuídos em 30 dias.
BARRA DE SÃO FRANCISCO
Os rios que cortam o município seguem o percurso com o nível de água considerado normal, de acordo com a Defesa Civil municipal, que informou que está realizando os monitoramentos necessários e, em caso de qualquer indicativo de risco, imediatamente será emitido comunicado de alerta.
Moradores que residem em áreas de encostas podem contribuir com a própria segurança. Em caso de qualquer anormalidade, acione imediatamente a Defesa Civil do Município pelo telefone: (27) 3756 - 2381.