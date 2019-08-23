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Casa isolada

Onça-parda aparece em quintal de casa e assusta moradora no ES

Animal foi encontrado por volta de 5h30 desta sexta-feira (23), no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu. Polícia Militar Ambiental se mobiliza para resgatar a onça

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 05:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 05:45
Onça aparece em casa em Baixo Guandu Crédito: Arquivo Pessoal
A manhã mal tinha começado quando a auxiliar de laboratório Elizabeth Ceiveres, de 49 anos, levou um grande susto: encontrou uma onça-parda nos fundos do quintal da casa onde ela mora, no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu.
A surpresa aconteceu por volta das 5h30 desta sexta-feira (23). "Levanto todo dia neste horário. Abri as janelas e as portas da casa, depois ouvi um barulho vindo do fundo do quintal. Uma amiga dormiu aqui em casa e, quando ela levantou para trabalhar, viu o animal pela janela. Ela me chamou e disse: ‘Isso não é gato, não’. Quando pensa que não, é uma onça!", contou Elizabeth.
Onça-parda aparece em quintal de casa e assusta moradora no ES
Ela contou que ficou desesperada. "Comecei a fechar tudo, trancamos todas as portas e estamos aqui, presas dentro de casa. Estou bastante preocupada porque tem meus dois netos aqui em casa, um de 1 ano e outro de 12 anos", afirmou. Ainda segundo Elizabeth, a onça está um pouco espantada.
RESGATE
Em nota, o secretário municipal de Meio Ambiente, Allony Torres, explicou que a captura deverá ser feita através de dardos tranquilizantes, o que somente a Polícia Militar Ambiental dispõe dentro do seu trabalho de resgate de animais.
ESCOLA
Onça está escondida nos fundos da casa, no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste
Segundo a Prefeitura de Baixo Guandu, o chefe da Defesa Civil Municipal, Sandro Brandião, está no local desde o início da manhã e tomou todas as providências para resguardar a segurança dos moradores, incluindo os alunos da escola João Júlio Cardoso, cujos portões estão trancados.
Sandro disse que se trata de uma onça-parda adulta, com mais de 40 quilos, e todos os cuidados estão sendo tomados para que o animal seja capturado com segurança.
VEJA VÍDEO DA ONÇA
POLÍCIA MILITAR
Área em frente à casa foi isolada pela Polícia Militar. Mesmo assim, muitos curiosas acompanham os trabalhos para resgate da onça-parda Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste
A Polícia Militar de Baixo Guandu explicou, por telefone, que foi acionada e está no local desde às 6 horas. A casa foi isolada enquanto aguardam uma forma de resgatar o animal. Agora, a Polícia Militar Ambiental de Colatina tenta buscar em Minas Gerais o tranquilizante usado no resgate.
Por volta de 9h45, a Polícia Militar de Colatina informou que o comandante da Companhia Ambiental do município, capitão Rodrigo, saiu da cidade em direção a Baixo Guandu, em conjunto com o Ibama, para resgatar a onça-parda.
O dardo tranquilizante que será usado nos trabalhos segue de helicóptero de Vitória para Baixo Guandu.
 

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