Nova Venécia sedia fórum de políticas públicas em defesa das mulheres

O evento acontece nos dias 29 e 30 de agosto e conta com palestras, exposição fotográfica e teatro

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 19:58 - Atualizado há 6 anos

A Câmara Municipal de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia

A Câmara Municipal de Nova Venécia e o Lions Clube promovem o II Fórum Municipal de Políticas Públicas em Defesa dos Direitos das Mulheres. O evento acontece nos dias 29 e 30 de agosto, a partir das 18h30, no Lions Clube da cidade.

Com duração de dois dias, o fórum terá uma programação variada com palestras, exposição fotográfica e teatro. O objetivo é discutir temas de interesse das mulheres, como direitos humanos e proteção contra a violência doméstica. O evento é aberto ao público.

Os dados da violência contra a mulher no município demonstram a importância da realização do fórum. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), de janeiro a julho deste ano foram registradas 368 ocorrências de violência contra a mulher em Nova Venécia, seja aquela de origem doméstica ou aleatória.

Em ambas as situações a mulher sofre violência por ser mulher. O número de boletins de ocorrência registrados chega a 218 e o de medidas protetivas de urgência a 113 casos. Foram contabilizados também 29 autos de prisão em flagrante delito, seis mandados de prisão cumpridos e dois de busca e apreensão.

A primeira edição do fórum aconteceu ano passado no auditório da Câmara Municipal e reuniu estudantes e moradores da cidade com a participação de palestrantes locais.

A proposta do II Fórum é ampliar ainda mais os debates sobre os direitos das mulheres, com uma participação popular mais abrangente e a presença de especialistas de diversas áreas da cidade e de Vitória.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

29 de agosto

18h30 - Recepção e credenciamento.

19h00 - Abertura oficial do evento.

19h10 - Esquete “No Limite”: Grupo Teatral Trupe Paralela. Ficha Técnica: Viviane Coutinho, Maria Benevides, Charlane Adeodato e Valdeí de Oliveira.

19h20 – Tema: Direitos Humanos e a Proteção Integral às Mulheres.

Palestrante – Drª Cláudia R. Santos Albuquerque Garcia.

Mestra em Segurança Pública; Secretária Nacional da Comissão Permanente de Violência Doméstica e Familiar – COPEVID; Promotora de Justiça do Estado do Espírito Santo desde 2005.

20h00 – Tema: Em Defesa Delas – Defensoras e Defensores Públicos pela Garantia dos Direitos das Mulheres.

Palestrante: Mariana Andrade Sobral.

Defensora Pública do Estado do Espírito Santo; Presidenta da Associação de Defensores Públicos do Estado.

20h40: Tema – Constelação Familiar no Judiciário.

Palestrante: Laura Cavalcanti.

Formada em Constelação Sistêmica pelo Instituto Desenvolvimento Sistêmico para a Vida (IDESV); Formada em Neurociência do Comportamento pela Universidade Internacional de Ciência do Espírito – UNIESPIRITO (na UFF).

21h20 – Coffee Break

21h40 – Encerramento.

30 de agosto

18h30 - Recepção e Credenciamento.

19h00 - Abertura

19h10 - Esquete: “No Limite” – Grupo Teatral Trupe Paralela. Ficha Técnica: Viviane Coutinho, Maria Benevides, Charlane Adeodato e Valdeí de Oliveira.

19h20 – Tema: Organização e Conquistas das Políticas Públicas para as Mulheres Trabalhadoras Rurais.

Palestrante: Maria Augusto Buffolo.

Agricultura Familiar; diretora da Secretaria de Mulheres da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo – FETAES.

20h00: Tema – Políticas Públicas para as Mulheres e Controle Social.

Palestrante: Edna Calabrez Martins.

Assessora sindical; Conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher – CEDIMES, tendo sido presidenta de abril de 2017 a julho de 2019.

20h40: Tema – “Tem Mulher que Gosta de Apanhar”: O Ciclo da Autossabotagem e como Romper a Violência.

Palestrante: Natache Fiel.

Coach, psicanalista e sexóloga; Psicanalista formada pela Sociedade Brasileira de Psicanálise.

21h20 – Coffee Break

21h40 – Encerramento.

